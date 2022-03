PMT: “No conozco los puntos críticos”

El director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, Luis Christ Jacobs, afirmó que no conoce los puntos críticos de Asunción, que se deben evitar en días de lluvia. La declaración del alto funcionario municipal fue en contacto con radio Ñandutí.

“Estoy hace tres meses en Asunción y no conozco, en cuanto a lluvias, cuáles son los puntos críticos. No sabría decirle con exactitud. Lo que sí he visto en algunos lugares carteles que recomiendan, que obligan a desviar por inundarse la calle. Vi muy de paso en una recorrida. Pero no quiero inventarle. No conozco Asunción para decir no circular por cierta calle”, indicó el director de PMT, quien anteriormente fue director de la Patrulla Caminera.