El senador electo dijo al canal NPY que era momento de "parar la pelota" y empezar a analizar cómo ganar los siguientes comicios.

En la mañana de este miércoles agregó en entrevista con radio Monumental 1080 AM que sigue siendo el partido de oposición más importante y para explicar el actual estado del PLRA lo comparó con el órgano principal del cuerpo humano.

Lea también: La llanura, una vez más: Nuevos líderes discuten el futuro del PLRA

"Si el Partido Liberal fuera un órgano importante, ponele, el corazón y tiene arritmia, hace que el resto del organismo funcione mal. Entonces, lo que haya que hacer es curarle, si no, no va a funcionar como organismo en el 2028 y vamos a tener una derrota quizás peor, donde no vamos a salir airosos y quizás la República salga perjudicada", advirtió.

En otro momento, dijo que para entrar en un proceso de recuperación es necesario ser "buen perdedor". "Yo por lo menos quiero ser un buen perdedor, no tengo ninguna duda que perdimos. Tenemos que tener una autocrítica. Primero, dentro de la oposición, que no pudimos juntarnos entre todos", prosiguió.

Dijo que el fenómeno que produjo Paraguayo Cubas, siendo candidato a presidente de la República por el Partido Cruzada Nacional, que representa al hartazgo ciudadano de la política actual, también golpeó al Partido Liberal.

Más detalles: JLRA y dirigentes de base se suman a pedido de renuncia a Efraín Alegre

"Yo quiero empezar a analizar lo que está pasando, no es nuevo. Perdimos en Ciudad del Este y habría que apoyar ya a (Miguel) Prieto. Entonces, no estamos ahí entendiendo lo que la gente quiere. Digo, porque el fenómeno Payo viene de ahí. Nuestra gente tiene que ponerse a pensar en lo que está pasando", remarcó.

Apuntó que el PLRA "débil" no le sirve a la oposición, porque da lugar a otras fuerzas políticas, como ocurrió con Cruzada Nacional, que desplazó al Frente Guasu en la Cámara de Senadores, que había llegado al gobierno en alianza con los liberales.

"El partido tiene que hablar a sus afiliados, debe ser sincero y ser buen perdedor, y a partir de ahí empezar el proceso de autocrítica, sanación y recuperación política", finalizó.