PLRA cambia a miembros del TEI para impedir la convención extra

El Directorio se ratificó en la postura de no considerar legítima la convocatoria a la convención extraordinaria, solicitada por unos 300 convencionales, considerando que la cantidad de firmas presentadas formalmente no eran legítimas ni las suficientes. Ayer, en la reunión, el Directorio apresuró además el cambio de la integración del Tribunal Electoral Independiente, a raíz de que la presión de los que quieren el desdoblamiento también habrían conseguido una mayoría en esa instancia partidaria.

Alegre y sus directores tomaron la drástica decisión a raíz de que el presidente del TEI, Óscar Forestieri anunció que esperan el resultado de la convención del domingo para tomar una decisión, es decir, que estaban prestos junto a otros miembros de acatar la línea de desdoblamiento que sería el resultado cantado de la convención del domingo.

Esto enervó a Efraín Alegre quien llamó presurosamente a una sesión de Directorio para manifestar la maniobra orquestada desde ese Tribunal.

Por unanimidad fueron designados como miembros del TEI Carlos Riveros y Efrén Silva, en sustitución de Silvino Agüero y Antonio Ocampos.

“Es gravísimo, porque aún cuando el Directorio habló, y el TEI solo tiene atribución electoral no así de convenciones, los brazos de Horacio Cartes están tratando de alguna manera de poner los pies en el PLRA a través del TEI partidario, una institución partidaria con competencias en el partido pero no en la convención”, remarcó Efraín Alegre.

Agregó que lo quieren sacar a la fuerza y no por vía de elecciones. “Se está tratando de impedir que los liberales puedan elegir a sus autoridades por la vía del voto. Y tal es su desesperación porque saben que serán castigados los traidores en la próxima elección”, señaló.

Alertaron además que con todo y esto “persiste en las intenciones oscuras de quebrar la institucionalidad partidaria esta convención golpista auspiciada por un sector que responde claramente a la mafia cartista que hoy gobierna el Partido Colorado”.

Disputa. Varios senadores no efrainistas y que apoyan el desdoblamiento, como el senador Víctor Ríos y su colega, Eusebio Ramón Ayala, consideran que la resistencia a aceptar la convención puede motivar un quiebre.

“El Directorio no tiene potestad de rechazar, ya que el estatuto dice ‘convocará, por lo que es totalmente antiestatutario”, señaló Ríos. Agregó que “si la convención el domingo decide desdoblar las elecciones, lo que se va a hacer luego es comunicar esa decisión al TSJE. Asimismo, el órgano electoral va a tener que implementar el desdoblamiento; si no, están promoviendo un quiebre institucional”, aseguró. Ayala reconoció que esta puja no viene sino a agitar más las aguas.