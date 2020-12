Plataforma permite conocer varios sitios históricos del país

Al ingresar al sitio, el usuario se encuentra con un panel con una serie de recursos, como un apartado en donde puede buscar un sitio histórico en particular, con la opción de filtrar la búsqueda de acuerdo con el ámbito histórico, como la Guerra Guasu, Independencia del Paraguay, etc.; o conforme con los servicios del lugar, como la disponibilidad de baños, estacionamiento, guía, etc.

Asimismo, se tiene a disposición un mapa, que ubica a través de la geolocalización los diferentes recintos que pueden ser visitados. Una vez elegido el lugar, se despliega en la página principal una serie de apartados con informaciones relacionadas, como el nombre oficial, el evento ocurrido, seguimiento de la puesta en valor, etc.

DATOS. Igualmente se da a conocer informaciones, como los horarios de atención, la ubicación precisa del lugar a través de un mapa, y una galería fotográfica. Todo esto puede ser realizado mientras se escucha una selección de música patria a través de un reproductor digital ubicado también en el sitio web.

Lugares como la Casa de la Independencia, la Catedral Metropolitana, ambos de Asunción; la Fundición de hierro La Rosada, en Ybycuí, y una serie de monumentos a diferentes batallas, además de templos, entre otros recintos, pueden ser consultados mediante el sitio.