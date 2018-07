Pitu Willis denuncia que él y su familia recibieron amenazas

Roberto Willis comentó que ya no le fue renovado su contrato en el canal Telefuturo, luego de lo que aconteció durante el evento internacional. “Nosotros llegamos del mundial y nos pidieron silencio. Mientras tanto ya había vencido mi contrato y no hubo renovación”, explicó.

El conductor de tevé reiteró que la “broma” que realizó a una aficionada oriental no fue con ánimos de ofender a nadie ni hacer daño.

Lea más: Pitu Willis genera repudio por broma machista en guaraní

Willis lamentó la manera en que los usuarios de las redes sociales se comportaron con él y su familia tras el incidente y denunció que fueron víctimas de ofensas y amenazas.

“Recibí muchísimas ofensas. No solo yo, también mi hijo. Mi hija recibió amenazas de que la iban a violar, deseaban que le pase lo mismo a mi señora, me dijeron que me iban a escupir al llegar al aeropuerto. Nosotros no nos podemos equivocar en las redes, pero la gente te puede decir lo que quiere", dijo a la 1020 AM.

Roberto Pitu Willis dijo que desconoce cuál fue la medida del canal respecto al caso de su colega César Trinidad, pero señaló que en su caso salió en buenos términos de la empresa para la que trabajaba.

Este miércoles, poco antes del inicio del partido entre Croacia e Inglaterra por un lugar en la final del Mundial Rusia 2018, Willis publicó un pedido de disculpas en su cuenta de Twitter.