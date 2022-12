Pink Floyd publicó 18 conciertos inéditos que cumplen 50 años

La nueva colección de Pink Floyd está disponible en sitios como iTunes, Amazon Music y Spotify. La salida a la luz de estos álbumes llegó con sorpresa. La estrategia sería producto de un esfuerzo de la banda inglesa por no perder los derechos de autor, a raíz de la política europea de "Use it or lose it" (úsalo o piérdelo), según reportan medios especializados.

Esta política establece que si una grabación cumple medio siglo y no ha sido publicada a disposición del público, el productor o la discográfica pueden perder los derechos sobre las piezas.

Speak To Me / Breathe (in The Air) (Trance Remix Version)

El año pasado el grupo realizó la misma maniobra, publicando una serie discos en vivo, temas inéditos y algunos samples nunca antes publicados de la época de LPs como Meddle, con versiones de conocidos temas como Fearless o One of These Days.

Además, desde setiembre pasado y luego de cuatro años de disputas entre David Gilmour y Roger Waters, finalmente se encuentra disponible en todas las cuentas del grupo la reedición del clásico Animals (1977).

Los materiales disponibles

Grabaciones de conciertos de cuatro días seguidos en el el Teatro Rainbow de Londres, tres shows en ciudades de Japón y un par en Estados Unidos, en el Carnegie Hall de Nueva York y en el Hollywood Bowl de Los Angeles son algunos de los espectáculos disponibles en streaming. Bajo el título de "Temas Alternativos", publicaron un álbum inédito de cinco canciones con versiones de temas de The Dark Side Of The Moon.

Los medios reportan igualmente que existe duda en cuanto a la disponibilidad de estos discos en internet, debido a que el año pasado solo mantuvieron las canciones durante un tiempo limitado.