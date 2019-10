Piden sumario a directores de Crece y que se suspenda transferencia de fondos

Igual pedido realizó para las directoras del nivel técnico, licenciada Mirle Araújo; del nivel científico, licenciada Farida Vera, y de la primaria, licenciada Lilia Pereira.

También se solicitó la intervención de la Dirección General Anticorrupción, del Viceministerio de Educación Básica y la Dirección de Auditoría Interna, para la auditoría y peritaje de los fondos de gratuidad manejados por la licenciada Antoliana Lezcano correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019, ya bajo la gestión de José Miñarro.

Igualmente, se solicitó a la Dirección de Administración y Finanzas que cancele el envío de la segunda remesa del Fondo de Gratuidad, porque, según la denuncia, no se aplicó correctamente, “no existe inversión a favor de la institución para los alumnos”, señalaron.

FONDOS DE GRATUIDAD. En la denuncia escrita, acusan al director general de violar supuestamente el artículo 136, inciso a, de la Ley 1264/98, referente a la rendición de cuentas de los fondos de gratuidad. Señalan que la rendición, correspondiente al año 2018, fue “deficiente”. Aseguran que no se presentó un balance general, sino una lista de gastos que se realizó “sin documentos respaldatorios”.

Empero, Miñarro asegura que la rendición de cuentas ya fue aprobada por la Contraloría General de la República y que es el único organismo del Estado que tiene atribuciones para aprobar su rendición. “Dejamos constancia de que su rendición es deficiente, no dio oportunidad para que los padres tengan acceso a los documentos, tampoco puso a disposición por secretaría general para que los padres pueden tener acceso a ella”, indicaron.

DESCONTENTO. “No se mostró en qué banco se depositó el dinero en concepto de fondos de gratuidad y no mostró el extracto de cuenta bancaria y tampoco informó el número de cuenta; es decir, la rendición de cuentas no fue clara, los padres salieron de la rendición de cuentas no entendiendo nada”, manifestaron.

Igualmente, denuncian supuesto nepotismo, trayendo a familiares a la institución, y de supuestamente influenciar en la designación de docentes amigos, “buscando desplazar de sus preferencias y privilegios a los docentes con méritos y mayor antigüedad, capacidad y estando en el banco de datos del MEC. De esta forma habría violado el artículo 11 del Decreto 10134/12. Es decir, el director general se pasa designando a docentes extraños a la institución del Crece, ubicándoles en forma discrecional, sin el procedimiento legal establecido”, expresaron.

También piden se investigue el destino que tuvo el cobro realizado a inicio del año por fotocopias de fichas de inscripciones de alumnos. El importe fue de G. 2.000 y “con ello, multiplicado por 3.500 alumnos, se lograron recaudar unos G. 7.000.000. Queremos saber dónde está ese dinero”.



Daño al ambiente

Este mismo grupo de padres también expresaron su malestar por el derribo de un añoso árbol y realizaron la denuncia correspondiente. Hablan de violación de Ley 715 de Medioambiente, por “tala de árboles nativos, específicamente lapacho, ocurrida el pasado 27 de setiembre en el interior del Crece. Está prohibida su tala y el Crece no solicitó permiso pertinente. Dichos árboles tienen una cotización elevada en el mercado y si se deseaba talar cualquier sea la razón, deberían mandar hacer tablas para bancos de los alumnos y no hacer desaparecer”, dicen los padres.