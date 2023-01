Piden a Fiscalía investigar denuncia

“La Fiscalía podría investigar de oficio porque se cometió un delito, le corresponde a la Fiscalía que investigue porque se está denunciando un delito”, expresó el ex candidato.

Lamentó además que la Concertación Nacional no haya llenado las expectativas en las internas partidarias, puesto que se esperaba captar los votos de colorados e independientes, lo cual no ocurrió, conforme expresó. “Nosotros creemos que la Concertación no llenó las expectativas que se tenían porque al fin y al cabo fue a padrón abierto”, indicó.

Además consideró como un signo negativo que aún con el padrón abierto no hubo votantes de la Asociación Nacional Republicana (ANR). “Con padrón abierto se tenían expectativas de que muchos colorados iban a votar, y resultó ser que todos los votos de la Concertación no alcanzan al perdedor de las elecciones internas de la ANR”, sostuvo.

RESOLUCIÓN DE RECHAZO. En su dictamen, miembros del Tribunal Electoral Independiente (TEI) argumentaron que los reclamos fueron extemporáneos e improcedentes. “El Tribunal Electoral Independiente del PLRA en uso de sus atribuciones legales resuelve no hacer lugar a las impugnaciones, reclamos y denuncias por fraude electoral formulados en este recinto partidario conforme al exordio de la presente resolución y, en consecuencia, rechazar por extemporáneas e improcedentes”, fundamentaron los tres firmantes del documento, Gustavo Bernal, Hernando Basili y Cinthia Chamorro.

En la denuncia se indicaba que la interna dio paso a una carga masiva de votos en 436 mesas que corresponderían a casi 130.000 votos, los que no guardaban relación con la cantidad de votos previstos y el tiempo con el que se contaba para sufragar. Los denunciantes aseguraron que en todo el proceso se vieron irregularidades y que se dirigieron a las autoridades partidarias. En la denuncia destacaban además que la única manera de rectificar lo ocurrido era aprobando la nulidad de las elecciones internas en el sector de los candidatos al Senado.