Petta alaba a docentes que trapean escuelas y gremio rechaza retorno

En un simulacro para la vuelta a clases presenciales en el colegio Ysaty, donde los alumnos fueron el ministro de Educación, Eduardo Petta, y los viceministros, el titular del MEC criticó a los gremios que organizan manifestaciones y piden más recursos para el sector.

Por el contrario, hizo loas a los miles y miles de docentes que como actividades de preclase trapean las instituciones educativas ante la falta de personal de limpieza. “Entre miles, miles de docentes repasando, baldeando sus colegios, limpiando las escuelas, quiero que por favor destaquen ese esfuerzo. Y quiero separar gremios de docentes. Estoy hablando de docentes que trabajan, porque hasta ahora no encontré un gremialista que trabaje”, apuntó el titular de Educación. La respuesta de los gremios no se hizo esperar y horas más tarde, la Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció el rechazo al retorno presencial y una marcha para el 2 de marzo, fecha marcada para el inicio del curso lectivo en todo el país. REALIDAD Sobre el estado de las escuelas y los profesores que piden mejores condiciones para el 2 de marzo, Petta respondió que observa entusiasmo. “Yo veo otra realidad, no es que estoy viviendo en una burbuja; veo la euforia de un país, de su gente y de los docentes”, agregó. Los padres y alumnos organizados como la Fenaes, cuestionan precisamente dos puntos sobre la figura del titular de la cartera educativa. Por un lado, su falta de apertura al diálogo y su actitud de confrontación constante. Por el otro, que es un negacionista de la realidad educativa nacional. A raíz de esta situación es que solicitaron el año pasado la interpelación ante el Senado, que dio su voto de censura y pidió su destitución en el cargo. EDUCACIÓN PÚBLICA El secretario de Estado admitió que la educación no es totalmente gratuita, pese a disposiciones legales y constitucionales, alegando que el financiamiento debe tratarse en el proyecto de transformación educativa. El financiamiento educativo puede servir para contratar personal de limpieza en las instituciones, remarcó. “Muchos padres aportan a las Aces (cooperadoras escolares) porque ven que se invierte en la limpieza de las instituciones, en las limpiadoras”, comentó. Por la falta de condiciones de seguridad sanitaria y edilicia, la UNE anunció ayer que rechaza el retorno a las presenciales y convoca a una movilización.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO