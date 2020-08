Pese a la crisis, plantean proyecto para crear un nuevo municipio

Se trata del proyecto de ley que crea el municipio de San José del Rosario, en el Departamento de San Pedro, que fue presentado por los colorados Freddy D’Ecclesiis y Vicente Rodríguez, y los liberales Pastor Vera y Ariel Villagra.

Los proyectistas alegan que es necesario por tratarse de un núcleo poblacional de Villa del Rosario de más de 10.000 habitantes y que se encuentra a 45 kilómetros de este centro urbano, distancia que hace difícil su desarrollo.

La creación de distritos es cuestionada por aumentar el gasto público en zonas que sufren precariedades. La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González calificó el hecho de inmoral luego de que se hayan promulgado varias creaciones de nuevos municipios por parte del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Solo este año, el Congreso Nacional sancionó la distritación de cuatro localidades, con el visto bueno del Poder Ejecutivo, y fueron Laurel (Canindeyú), Paso Horqueta (Concepción), Cerro Corá, conocido como Chirigüelo, Amambay) y Campo Aceval (Presidente Hayes).

Para la diputada, no corresponde que en una crisis económica la prioridad del Gobierno sea destinar los escasos recursos públicos para pagar salarios a más intendentes y decenas de concejales municipales, en lugar de apostar por fortalecer el sistema de salud local de los departamentos afectados, donde no hay personal sanitario suficiente. Indicó que la mayoría de estos lugares no tiene cama de terapia intensiva, ni ambulancias, ni hospitales o centros de salud que atiendan 24 horas a la población. “No solamente se mutilan y desprenden de capitales departamentales, sino que lo más grave es que ninguno de ellos tiene capacidad de recaudación, ni la población mínima para independizarse”, señala.

QUIEBRA. Gobernaciones y municipios atraviesan por una quiebra técnica, indicó González, debido a la escasa recaudación a causa de la pandemia, situación que fue confirmada por el diputado colorado Derlis Maidana.

Indicó que los municipios pudieron sostenerse mediante el desembolso de royalties y Fonacide, recursos de los cuales pasaron a depender.

Existen en total 256 municipios y 17 gobernaciones.

OTROS TEMAS. La sesión ordinaria de mañana cuenta con 17 temas en el orden del día y entre ellos figuran la declaración de emergencia para los sectores de turismo, gastronómico, hotelero, entretenimiento y de eventos en todo el territorio; la intervención de Concepción; la incorporación de videocámaras corporales a funcionarios para evitar la coima, y la ley de ollas populares.