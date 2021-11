Pese a duros choques, el FEEI tendrá USD 17 millones menos

De acuerdo con la decisión de la Cámara Baja, ese dinero financiará la compra de kits y la alimentación escolar que está a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con lo que se liberó recursos de Fuente 10 (impuestos) para financiar creación de cargos en entidades del Poder Judicial, creación de cargos en universidades, aumento de los aportes a los partidos políticos, comedores comunitarios y gastos misionales en Diben y Senadis, entre otros.

Los diputados Celeste Amarilla y Hugo Ramírez intentaron revertir esta situación y pidieron en dos ocasiones aprobar la versión que vino del Ejecutivo. Argumentaron que si bien no se verá el impacto en el 2022, este recorte afectará a programas de becas e investigación en los próximos años.

De acuerdo con un informe divulgado, el FEEI tiene actualmente un déficit de USD 40 millones entre fondos comprometidos y a recibir.

Su colega Tadeo Rojas, titular de la Comisión de Presupuesto y vicepresidente de la Bicameral, rechazó estos argumentos. Subrayó que los USD 17 millones forman parte de unos USD 300 millones, aproximadamente, que no están comprometidos y no están atados a ningún proyecto, por lo que no se puede hablar de recorte.

Indicó, no obstante, que dentro del articulado se contempló que Hacienda debe devolver esos USD 17 millones de forma gradual.

Esta reasignación recomendada por la Bicameral y aceptada por Diputados había sido rechazada por Hacienda, el MEC y referentes del sector privado. De hecho, antes de la sesión, autoridades del Fisco se reunieron con varias bancadas, pero al parecer no lograron convencer a los legisladores.