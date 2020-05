Pérez: “Se vienen tiempos de desafío al statu quo”

Indicó que durante este Gobierno al parecer no habría grandes cambios y todo se centraría en el 2023, donde, aprovechando la coyuntura y buscando dar un golpe al sistema, podrían aparecer nuevas figuras políticas.

El analista mencionó que no es nuevo que en tiempo de crisis la corrupción siguió alimentándose con varios casos que salpicaron al Gobierno.

“En estos días una politóloga argentina (Julia Pomares) decía que el Covid-19 parece ser un poderoso acelerador de tendencias ya existentes. En otras palabras, vino a exacerbar simplemente las predisposiciones de la política, la economía, salud, etc. Por ejemplo, no es un gran descubrimiento que nuestra histórica desigualdad tendería a incrementarse. Tampoco que la corrupción en compras públicas, lejos de disminuir en tiempos de crisis, siguió alimentándose con nuevos casos de sobrefacturación. Mucho menos la élite económica, que antes que solidarizarse con la situación y contribuir con más recursos, prefirió rechazar cualquier tipo de aumento tributario”, expresó.

Sostuvo que solo resta saber si esas tendencias van a continuar o definitivamente van a cesar, aunque eso es lo menos probable.

“Como no tenemos una máquina del tiempo, solo podemos conjeturar si esas tendencias continuarán o disminuirán. Parece probable que durante el actual Gobierno no habrá cambios de tendencias sino que el statu quo seguirá. En todo caso, el escenario del 2023 podría acelerar la aparición de propuestas de rupturas de esta inercia sistémica”, añadió.

“La eventual crisis económica que se viene (no solo en Paraguay sino en la región), el crecimiento de la desigualdad y la exacerbación social podrían reforzar el surgimiento de liderazgos disruptivos y fuertemente antisistema”, acotó Pérez Talia.

Recordó el proyecto de la diputada Kattya González, presentado semanas atrás que planteaba que el Congreso cuente con una sola Cámara y eliminara las gobernaciones.

“En estos días Kattya González presentó una propuesta de reforma al Estado incluyendo abolición a la bicameralidad, críticas al mercado, etc. Más allá de nuestra simpatía o rechazo a su propuesta, como diría la socióloga Alejandra Najenson: Es la primera expresión institucional a un clima de época, con una propuesta subversiva y revolucionaria que, paradójicamente, no provino de la izquierda. Probablemente, su propuesta no tenga éxito”, mencionó.

Para culminar, el analista mencionó que: “Pero seguramente se vienen tiempos de fuerte desafío al statu quo... desafíos a una democracia fatigada y un sistema que ha dejado de satisfacer a la ciudadanía y que el Covid-19 solo vino a acelerar su descomposición”, expresó.