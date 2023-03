El economista Diego Ciongo resaltó que el panorama económico para 2023 y 2024 es optimista, a diferencia de otros países. No obstante, apuntó desafíos de diversificación e institucionalidad.

El experto argentino realizó una charla en Asunción sobre las perspectivas económicas de Argentina, Uruguay y Paraguay, resaltando que la economía nacional es la que muestra las mejores señales y la que alimenta el mayor optimismo. Para el presente año, Itaú Unibanco vaticina que el producto interno bruto (PIB) local registraría un crecimiento de 5%, mientras que la variación positiva de los precios cerraría en 4,5%.

Por otro lado, el experto habló de la necesidad de ir avanzando hacia una mayor diversificación del producto, para no tener un impacto tan profundo, por ejemplo, en épocas de condiciones climáticas adversas. Lea más.

2. Crean medicamento que podría frenar varios tipos de cáncer

Un científico español crea un medicamento capaz de vencer al cáncer_41754803.jpg Un español crea un medicamento que podría frenar varios tipos de cáncer. Foto: EFE

La farmacéutica estadounidense Nuvectis Pharma ha cerrado todos los trámites para crear un nuevo medicamento, la pastilla NXP900, capaz de frenar diversos tipos de cáncer. Se trata de un hito histórico en la investigación de esta enfermedad que emana del trabajo del científico español Asier Unciti Broceta, director del laboratorio Institute of Genetics and Cancer de la Universidad de Edimburgo.

En declaraciones a EFE, este doctor en Química Médica nacido en Algeciras (Cádiz, sur) en 1976, explica que este hallazgo es el resultado de una investigación que nació en 2010: "Desde el principio, enfocamos la investigación a la proteína SRC, que está involucrada en ciertos tipos de cáncer. Relativamente pronto, hicimos un descubrimiento de un fármaco, por un compuesto que inhibe esta proteína", lo que les llevó a patentar el hallazgo en 2015.

Su hallazgo ha supuesto, de hecho, un cambio de paradigma en las conclusiones que hasta entonces había adoptado a nivel mundial la investigación contra el cáncer: "Lo que hemos demostrado nosotros es que las otras medicinas anteriores no hacían el trabajo de inhibir esta proteína. Por eso la industria farmacéutica no hacía nuevos medicamentos. Eso ha provocado que haya tardado tanto en llegar mi píldora, porque hemos ido a contracorriente, tratando de demostrar que lo que estaba inventado no funcionaba". Todo aquí.

3. La última obra, enigmático thriller paraguayo, llega el 23 a los cines

Película La Ultima obra_Foto - La Ultima Obra 1_41607584.png El próximo jueves 23 de marzo llega a todos los cines del país el thriller paraguayo La Última Obra. Foto: Gentileza.

El próximo jueves 23 de marzo llega a todos los cines del país el thriller paraguayo La Última Obra, protagonizada por el actor paraguayo de cine, televisión y teatro Mauricio Martínez y producida por Oima Films y Pororó Films. Esta nueva propuesta cinematográfica busca enaltecer al cine nacional y seguir explotando el talento guaraní. Filmada en el 2019, con guion de Mauricio Martínez y Sergio Colmán, la cinta se sitúa en la ciudad de Asunción y Gran Asunción, donde se desarrolla la historia de Chamorro.

La historia cuenta la vida de Édgar Chamorro (30), un mecánico y dueño de un taller familiar. Desesperado por saldar las múltiples deudas de su negocio y corregir sus malas decisiones, además del peso de una ruptura amorosa, ahoga sus penas en el alcohol y gasta sus últimos guaraníes en una obra de un modesto teatro.

El elenco incluye a la actriz revelación Gina Benedetti, quien interpreta a Martina en la película, una joven decidida e independiente; Sandra Kúku Flecha (Santa cumbia y Luna de cigarras) da vida a Yerutí, ex novia de Chamorro, una mujer manipuladora que siempre está cerca; a Rodrigo Caballero (Los buscadores) como el amigo incondicional de Chamorro; a Jimmy Rojas, padre de Chamorro, con quien tiene diferencias debido a ciertas decisiones tomadas en el pasado; y al actor Éver Enciso (Matar a un muerto). Entérate más.

4. Servicio inclusivo con lenguaje de señas

servicio-atencion-usuario-lengua-de-senas-centro-relevo-ministerio-salud-mspsbs-696x426.jpg El servicio estará habilitado en la oficina central del MSP, de 07:00 a 18:00, para que los usuarios puedan realizar sus consultas y solicitar información. Foto: Ministerio de Salud.

Con el objetivo de facilitar la comunicación, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, mediante su área de información y orientación, implementó el servicio de interpretación en línea para la atención de personas con discapacidad auditiva.

El servicio es aplicado mediante intérpretes en línea del Centro de Relevo de la Secretaría Técnica de Planificación (STP) y estará habilitado en la oficina central del Mspybs (Pettirossi casi Brasil), de 07:00 a 18:00, para que los usuarios puedan realizar sus consultas y solicitar información para sus trámites sin ningún problema.

Los servicios incluyen la gestión de quejas, reclamos, sugerencias, agradecimientos y la medición de la experiencia de los mismos.

El Servicio de Atención al Usuario y Usuaria de Salud (SAU), dependiente de la Dirección de Calidad, es una acción ministerial que busca mejorar la experiencia del usuario y usuaria que llega hasta los servicios de salud u oficinas administrativas.

Para reclamos, quejas y sugerencias la cartera sanitaria tiene habilitadas las vías presenciales o al correo sau@mspbs.gov.py.

5. Escuela paraguaya compite por un reconocimiento internacional

Escuela (2).jpeg El proyecto lleva de nombre Productos de mi tierra, una huerta escolar. Foto: Fundación Paraguay.

La Escuela Básica Nº 380 Padres Unidos, ubicada en el kilómetro diez, del centro de la ciudad de Piribebuy, en la compañía Guazú Rocai, en el Departamento de Cordillera, cuenta con un emprendimiento denominado Productos de mi tierra, una huerta escolar que forma parte del Curso Escuelas Emprendedoras de la Fundación Paraguay. La misma fue preseleccionada junto a otras 29 instituciones del mundo para participar del Concurso Escuela Emprendedora Internacional de Londres, Inglaterra, de la organización Teach on Man to Fish, la cual escoge al ganador por voto popular.

Los alumnos de la escuela junto al profesor Antonio y la directora Rosa Marilín llevan adelante este proyecto generando ganancias reales que utilizan para mejoras de su institución. La votación ya se encuentra en marcha y finaliza el próximo 3 de abril.

Los miniemprendedores piden a la ciudadanía votar por ellos y los pasos a seguir son muy sencillos: