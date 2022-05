Paraísos fiscales encabezan destino de altas   transferencias de Tabesa

El reporte destaca que Brasil encabeza la lista, aun sin ser destino de exportación legal de la tabacalera.

“La mayor cantidad de transferencias se realizan al Brasil, supuestamente, en pago por materias primas y maquinarias para la producción de cigarrillos. Tabacalera del Este SA no registra exportaciones (de ningún tipo) a dicho país, según datos oficiales de la Administración Tributaria y de la Dirección Nacional de Aduanas”, remarca el reporte. El país vecino operó con Tabesa por unos USD. 212.442.198 del 2014 al 2021.

De la misma manera se identifican grandes operaciones de transferencia de dinero con México, en segundo lugar, y en tercero con islas Caimán por USD 64,8 millones, país señalado como un paraíso fiscal sindicado entre los destinos de alerta para movimientos de dinero.

En esa misma línea, la Secretaría antilavado subraya como igualmente llamativas las transferencias al exterior a destinos como Bahamas, Bonaire, San Eustaquio y Saba, Curazao, Finlandia, Indonesia, Luxemburgo, Polonia, Singapur, entre otros.

CAMBIO DE ENTIDAD. Tabesa, según el reporte, desde el 2016 registró una gran cantidad de envío de dinero al exterior a través de bancos de plaza, en tanto paulatinamente las entidades dejaron de registrar operaciones con la tabacalera para dar paso al Banco Nacional de Fomento (BNF) desde el mes de febrero del 2018. Y finalmente desde noviembre del 2021 centrarse en Banco Basa, con transacciones en dólares y euros.

La salida de las transacciones de Tabesa que van al exterior vía Banco Basa pasan por el Banco Nación Argentina como corresponsal internacional por sus cuentas en los bancos The Bank of New York Mellow, Banco Do Brasil, Standard Chartered Bank, Wills Fargo Bank NA y City Bank of America.

Exportaciones. Con respecto a las exportaciones oficiales de Tabesa, estas se centralizan en la cuenca del Caribe y Centroamérica, con marcas de cigarrillos que no son comercializadas en Paraguay.

Dentro del periodo comprendido desde los años 2007 al 2021, la empresa exporta cigarrillos, desperdicios de tabacos y otros a varios países del mundo, entre los principales se encuentran en primer lugar Aruba, país con 106.000 habitantes, donde fueron enviadas miles de cajas de cigarrillos de las marcas Santa Fe, Ibiza y Eight –estas no son comercializadas en Paraguay–, por un valor de USD 184 millones.

El segundo país es Estados Unidos de América, con una exportación de USD 44 millones, la marca de cigarrillos enviada es Palermo.

En el tercer lugar está Antillas Holandesas con una población de 197.000 personas, el total del valor es de USD 19 millones, las marcas comercializadas son Ibiza y San Marino.

Regiones ligadas al contrabando. En el documento se establece que muchos de los destinos de las remesas de dinero figuran como regiones ligadas al contrabando de cigarrillos, según publicaciones periodísticas de la zona.

“El esquema comienza desde Paraguay, pasando por puertos de Uruguay con destino a los almacenes del puerto libre de Aruba, Curazao, Belice, Surinam y toda la cuenca del Caribe, con destino a Venezuela, Colombia, Ecuador, México, donde el impuesto al tabaco es muy elevado, y las ganancias son importantes para el contrabandista”, se lee en el material compilado por la Seprelad.

Operación que vinculó al Hezbollah. Entre los adjuntos, refieren que el 19 de marzo la Policía Nacional de Colombia reportó la incautación en aguas del Caribe de 50 millones de cigarrillos que eran trasladados en dos embarcaciones desde Panamá, con destino al Golfo de Urabá. Esta gran operación vinculó el movimiento de cigarrillos como contrabando con la financiación de Hezbollah, que recibiría una parte de las ganancias.

Además de investigaciones periodísticas de frontera que estiman que el paso ilegal de cigarrillos con marcas paraguayas supera al tráfico de cocaína y marihuana.