Paraguaya forma parte del equipo creativo de la animación Arcanos

“Siempre me gustó dibujar y también me encantan las películas de Disney o Pixar. Me daba curiosidad saber cómo era posible crear a través de la computadora todo lo que veíamos en esas cintas”, comenta la joven al detallar lo que le llevó a elegir esa carrera, en la que, en su último año de facultad, tras una experiencia con unas de las materias se inclinó a lo que ahora, gracias a su talento y empeño, le brinda destaque.

“Había que hacer un cortometraje en equipo, yo me hice cargo de simular la ropa durante todo el proyecto y de ahí nació mi pasión por los efectos del personaje”, expresa Laura, que se desempeña como Character FX, cuya labor, dentro de la animación 3D, es simular entre otras cosas la ropa y el cabello de los personajes. “Dependiendo del movimiento, si está en slow motion, si hay viento, o está bajo el agua, nuestra simulación tiene que corresponder a la acción de la escena, para que parezca más realista”, explica la joven.

Arcanos. Giménez se encarga de esos aspectos en la serie animada Arcanos, estrenada a inicios de noviembre en la plataforma de streaming Netflix. La ficción animada, inspirada en el videojuego League of Legends, se desarrolla en medio de los conflictos entre dos ciudades, Piltover y Zaun, escenario en el que se enfrentan las dos hermanas Vi y Jinx.

La serie es realizada por el estudio de animación Fortiche, en el que Giménez colabora. “Tuve la suerte de integrar el equipo en plena pandemia del Covid-19 en julio del 2020. Ya había trabajado con ellos en un piloto en 2019”, manifiesta la joven que se encuentra ya hace un año y medio en el estudio, al que destaca tener “un estilo artístico único y distinto a lo que estamos acostumbrados en películas y series en 3D”.

De igual manera, comparte que tras ver los primeros capítulos realizados de la serie, “ya sabía que el proyecto iba a ser algo refrescante, diferente y que se iba a destacar de todo lo demás”, manifiesta. Además de colaborar en los episodios de la primera temporada, Laura participó en la producción del videoclip de la canción Enemy, del grupo Imagine Dragons junto al rapero J.I.D. El material forma parte de la intro de la serie.

Animación. Antes del 2020, Giménez trabajó en el estudio Dwarf Animation, desde donde colaboró en la serie de animación Monster at Work, de la plataforma Disney+, un contenido derivado de la cinta animada Monsters Inc., realizada por Pixar en el 2001.

Asimismo, posee colaboraciones realizadas en publicidades y cortometrajes elaborados para marcas como Occitane, Kinder, Disney, Sephora, al igual que una participación en un videojuego de la serie Stranger Things.

Igualmente, participó junto a Esteban Pedrozo, otro paraguayo que trabaja con animación, en el cortometraje Mate?, estrenada en el 2019, bajo producción del estudio argentino Buda TV.

En cuanto al futuro, adelanta que continuará en el estudio Fortiche para las labores de la segunda temporada de Arcanos. Sobre sus proyecciones manifiesta que en algún momento le gustaría participar en la producción de alguna película de Disney, Pixar o Dreamworks.

“También me encantaría probar con hacer los efectos en películas live action, alguna de Marvel Studios, por ejemplo”, expresa la joven paraguaya sobre lo que anhela para sus próximos pasos, ya que por el momento acumula trabajos en proyectos que fueron realizados integralmente en formato 3D. Sus trabajos pueden ser apreciados en @laura.gimenezn.



