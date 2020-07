Paraguay tiene buenas razones para creer en sí mismo

Desde julio de 2016, he disfrutado siendo embajador alemán en Paraguay durante cuatro años. En realidad, no fue una tarea tan difícil. Las relaciones entre Paraguay y Alemania son tradicionalmente buenas y confiables. Nuestros dos países comparten valores fundamentales, la libertad, la democracia y el estado de derecho. Tenemos muchos intereses comunes, por ejemplo en el libre comercio mundial, en un orden internacional basado en la fuerza del derecho internacional, y no en la ley del más fuerte. Especialmente en un momento en que son demasiados los que apuestan ruidosamente por el egoísmo nacional y el “mi país primero”, es más importante que nunca la unión entre aquellos países que defienden conjuntamente las soluciones multilaterales.