Para Hacienda, aumento en PGN 2023 "no es significativo", pero alerta impacto para 2024

Tras la recomendación al Poder Ejecutivo para la promulgación del Presupuesto General de la Nación 2023 ( PGN 2023 ), Marco Elizeche, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, señaló este jueves que los incrementos establecidos en el plan de gastos ya impactaron en el anexo del personal, por lo que no vieron como mejor vía sugerir el veto.

En ese sentido, señaló que ya no se puede modificar dicho anexo, por lo que ahora trabajarán en mitigar los impactos de dichos aumentos salariales mediante la herramienta de la reglamentación.

"Nosotros ya no podemos modificar ese anexo. Entonces hacer un veto solamente de los articulados iba a ser deficiente. No iba a lograr los objetivos. Entonces se decidió recomendar la promulgación y trabajar en las diferentes herramientas que tenemos para ajustar todo lo posible", aseveró en Monumental 1080 AM.

En tanto, el funcionario alegó que no consideran significativos los USD 30 millones que aumentó el Congreso Nacional, pero reconoció que el impacto final para el 2024 será que el monto se vea duplicado.

Lamentó que los parlamentarios cada vez estén dejando más rígido el presupuesto nacional y dijo que en los próximos periodos "va a ser mucho más complicado manejar las nuevas presiones".

"Si miramos dentro del presupuesto global, podemos decir que el aumento no es significativo, pero sí lo que nos preocupa es la señal que da el Congreso, que cada vez se rigidiza más el presupuesto y eso nos deja cada vez menos espacio para ver las prioridades que tiene el Fisco", afirmó.

Tras varias vueltas, un análisis técnico y jurídico, además de haber anticipado que recomendarían el veto parcial del proyecto del PGN 2023, el Ministerio de Hacienda decidió finalmente recomendar al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, la aprobación de la propuesta.

El titular de Hacienda, Óscar Llamosas, explicó que la decisión se dio porque no se puede vetar parcialmente las instancias agregadas por el Congreso, sin que afecte las propuestas del Poder Ejecutivo, que busca implementar fondos para la Ley de Enfermería, entre otros proyectos.

En su mayoría, los aumentos en el plan de gastos del país para el 2023 están destinados a la creación de cargos e incrementos salariales. Se espera que el mandatario emita el decreto presidencial lo antes posible.