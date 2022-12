Para Croacia “la clave está en la defensa”

El estratega además apuntó: “Cuando eliminás a un equipo como Brasil, tienes que disfrutar del momento. Pero ahora tenemos un partido durísimo ante Argentina y no tenemos mucho tiempo para celebrarlo. El partido es el martes”.

Dalic, subcampeón en Rusia 2018, busca regresar a una definición a lo que sumó acerca de cómo controlar a Lionel Messi, la gran figura de Argentina: “Debemos intentar hacerlo; hombre a hombre no es lo mejor, no lo hicimos la última vez y no lo haremos. Tenemos que cerrar su contacto con el balón. No corre mucho, espera y cuando recibe tiene fuerza y energía, tenemos que tener cuidado de no dejarle mucho espacio”.



3-0

fue la victoria de Croacia sobre Argentina en el Mundial de Rusia 2018. El duelo se jugó el 21 de junio.