Papa pide ayuda urgente a países que tienen menos vacunas

El papa Francisco aseguró el lunes que es urgente ayudar a los países que tienen menos vacunas, como la del Covid-19, pero no “por la prisa de las naciones ricas por ser más seguras”, sino por “dignidad y no como una lamentable limosna”.

En su discurso a los miembros de la Fundación de la Universidad Campus Bio-Medico de Roma, perteneciente al Opus Dei, el pontífice instó a “compartir el conocimiento, la experiencia, poner en común la ciencia” porque si no se ofrecen a todo el mundo “son tiritas que pueden tapar la herida, pero no curarla en profundidad”. Y puso el ejemplo de las vacunas, donde “es urgente ayudar a los países que menos tienen, pero hay que hacerlo con planes de futuro, no solo motivados por las prisas de las naciones ricas por ser más seguras. Los remedios deben ser distribuidos con dignidad, no como una lamentable limosna”.