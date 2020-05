Palito ya proyecta su futuro fuera del fútbol

El ex mundialista con la celeste contó que está cursando para ser entrenador de fútbol, pero que además se interesa por el mundo de las comunicaciones.

“Me gustaría ser periodista, pero no solo de fútbol, sino en general. No me veo siendo comentarista, me sentiría raro hablando de ex compañeros o ex entrenadores, pero capaz lo haga haciendo críticas constructivas”, consignó Palito en jugosa charla con Fútbol a lo Grande.

Sobre sus gustos, Pereira demostró ser un gran conocedor de cultura general, no solo de Uruguay, sino también de Paraguay.

Además recalcó que le gustaría hacerle una entrevista a José Mujica, quien fuera presidente de su país. “Para mí es como un referente, me gustaría hablar de su vida, de su historia; además quisiera hacerle notas a encargados de salud de acá, como Mazzoleni, como está manejando la pandemia y otros”, destacó el defensa charrúa con una curiosidad periodística.