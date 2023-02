Si bien la niña todavía tiene pendiente una nueva entrevista con la sicóloga y en la Cámara Gesell, la representante del Ministerio Público consideró que las manifestaciones de la pequeña son suficientes para formular la imputación y solicitar la prisión preventiva de los cuatro involucrados.

El padre biológico, la madre biológica y una pareja, que es dueña de un inquilinato donde viven la víctima y sus padres con una hermana menor, fueron detenidos en la víspera en prosecución del caso y se exponen a una pena de 20 años de cárcel o más.

Según la fiscala, la madre estaba en conocimiento de ello y el padre cobraba una suma de dinero por su hija. En una inspección médica a la niña se confirmó que sufrió abusos sexuales.

Presumiblemente, los propietarios del inquilinato, un hombre y una mujer, la sometían en forma sistemática y, además, cometían actos frente a la menor cuando el papá la dejaba con ellos mientras iba a trabajar.

"Ella manifestó que el padre sabía lo que le hacían, porque ella le contaba todo lo que le hacían y le pedía que por favor no le dejara con las personas y los padres incluso la obligaban, la amenazaban que si no se quedaba mientras –el padre– iba a trabajar, la golpearían. Es la sospecha que manejamos inicialmente", vertió Coronel a radio Monumental 1080 AM esta jornada.

Los nombres se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.