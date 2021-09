Padre de Nenecho frenó un hábeas data contra ANR

Los abogados que encabezan las presentaciones de los hábeas data contra la Asociación Nacional República ( ANR ) por afiliaciones sin consentimiento anunciaron una acción de inconstitucionalidad por un caso particular, que involucra a un juez afiliado al Partido Colorado .

El Juzgado Penal de Garantías N° 12 rechazó en primera instancia el hábeas data solicitado por el ciudadano Alejandro Pedro Vidal Aranda Birks, bajo patrocinio de la abogada Tania Guerrero Apodaca. Por este motivo, se presentó una apelación, en la que intervino el Tribunal de Apelación, Cuarta Sala, que está integrado por los jueces Óscar Rodríguez Kennedy, Emiliano Rolón Fernández y Arnulfo Arias.

Rodríguez es el padre del ex intendente de Asunción y actual candidato al mismo cargo, Óscar Nenecho Rodríguez. Además, el juez está afiliado al Partido Colorado bajo jurisdicción de la Seccional 37 de la capital.

Su voto fue por confirmar la sentencia de la primera instancia; es decir, rechazar el hábeas data. Su argumentación fue que el demandante no acreditó haber solicitado su desafiliación ni dejó constancia de que la ANR le negó este pedido. Sin embargo, el ciudadano presentó un hábeas data porque fue afiliado sin su consentimiento, por lo que no puede pedir su desafiliación, precisamente, para no dar legitimidad a un acto irregular.

De hecho, el juez Rolón dio su voto por revocar la sentencia de la primera instancia y así hacer lugar al hábeas data, alegando que la ANR no probó la legitimidad y, por el contrario, se comprobó la irregularidad del acto.

Por su parte, el tercer juez, Arias, se adhirió al voto de Rodríguez y, con ello, se confirmó el rechazo al hábeas data, por mayoría. Esta semana se presenta la inconstitucionalidad contra este acuerdo y sentencia.

Rodríguez Kennedy se presentó el año pasado al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia y durante su examen, transmitido en vivo, se lo vio copiando las respuestas con Rubén Darío Romero, ex ministro del Consejo de la Magistratura.