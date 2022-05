El titular del Consejo de la Magistratura (CM), Óscar Paciello, aseguró en Monumental 1080 AM que el Senado no puede devolver las ternas tanto para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), como para la Corte Suprema de Justicia.

“Si alguno de los senadores me indica la norma constitucional que lo habilite (para devolver las ternas), guardaré silencio. Mientras no me evidencien legalmente que están habilitados para el rechazo de la terna, no pueden rechazarla”, señaló.

Sobre el punto, sostuvo que en un plazo de 30 días los senadores tienen que “elegir les guste o no” y consideró que, los componentes esenciales que deben prevalecer, para elegir a los ministros de la Corte o de la Justicia Electoral “son la integridad e idoneidad”.

"Nuestra obligación constitucional es seleccionar a los mejores", prosiguió.

Tras la polémica desatada en torno a la conformación de las ternas, el Consejo de la Magistratura terminó de integrarlas este lunes, pero en la Cámara de Senadores, donde se debe elegir a dos de los seis ternados, ya se analiza devolver ambas ternas.

Lea más: Senadores analizan devolver ternas de candidatos del TSJE

Desde la oposición, denunciaron maniobras del cartismo para copar el organismo electoral.

Los tres integrantes de la primera terna son los mejores puntuados: Emilio Camacho Paredes, con 84,39 puntos; César Emilio Rossel, con 79,14, y Édgar Adrián Urbieta Vera, con 79.

Mientras que la segunda está compuesta por Myriam Concepción Cristaldo Caballero, con 75,775 puntos; Jorge Enrique Bogarín González, con 75,62, y Gustavo Ariel López Benítez, con 73,995.

Durante el tratamiento, un grupo de personas dirigidas por el abogado Guillermo Ferreiro, titular del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), se manifestaron en la plaza Batallón 40, de Asunción, frente al Consejo de la Magistratura.

El Consejo de la Magistratura es el encargado de seleccionar los candidatos para reemplazar a Alberto Ramírez Zambonini y a María Elena Wapenka, quienes dejarán sus respectivos cargos al cumplir la edad límite, y de enviar sus nombres a la Cámara de Senadores.