Pabellón oncológico realizó 5 mil quimios en 3 años de servicio

Se trata de un proyecto que se inició en el 2018 y gracias al aporte del sector privado se construyó un pabellón en la parte de atrás del predio del Hospital Regional de Ciudad del Este. La mitad fue destinada para el servicio oncológico y el resto para otras dependencias de la institución.

“Hemos alcanzado ya las 5 mil quimioterapias. La primera quimioterapia realizada fue en mayo del 2020. Actualmente tenemos pacientes que no solo son de Alto Paraná, sino de Pedro Juan Caballero, parte de Itaipú, Caaguazú, Coronel Oviedo, o sea, el impacto que hemos tenido en la sociedad es altamente importante”, refirió la médica Sandra Cardozo, del equipo de profesionales de este servicio.

Dijo que este resultado lo celebran, pero por otro lado aseguró que necesitan de más recursos. “En este momento estamos en un área muy crítica, estamos en periodo de déficit de medicaciones. Como se puede escuchar, la mayoría de los pacientes están comprando sus medicamentos, entonces es frustrante y triste”.

La asistencia de un paciente oncológico es muy demandante, pero se deben paliar otras situaciones como la falta de medicamentos y de radioterapia en Alto Paraná. “No tenemos por ejemplo un propio quirófano, se comparte con otras áreas del hospital y eso enlentece, pero estamos soñando con contar con nuestro propio hospital en un futuro no muy lejano y desde ahora ya estamos trabajando en eso, pero en el momento es lo que disponemos”.

El servicio actualmente cuenta con varios consultorios, donde están distribuidas varias especialidades como el de cirugía oncológica, encargada de operar exclusivamente el cáncer, luego el área de Mastología, dedicada al tratamiento de las mamas, después el sector de Sicooncología, que asiste a los pacientes y sus familiares.

Otro servicio es la de Nutrición oncológica, que se encarga de la alimentación de los pacientes en curso de tratamiento o en control. Son varios y amplios los profesionales que forman parte del equipo de trabajo destinado a este pabellón. Actualmente cuenta con más de 2 mil fichas registradas y más de 20.000 consultas realizadas a lo largo de este tiempo. “Hay que entender que el cáncer no es sinónimo de muerte, es como toda enfermedad crónica que debe ser combatida, pero si se combate de forma temprana hay posibilidad de lograr la cura. Esta enfermedad bien tratada y asistida a tiempo se cura”, refirió. “Dejar pasar mucho tiempo, típico de la idiosincrasia del paraguayo que tarda, que no quiere consultar y si la enfermedad está muy avanzada evidentemente que no le podemos curar, pero le podemos brindar asistencia para poder aliviar el dolor”, agregó la profesional.