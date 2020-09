Ovelar dice que operativo de la FTC fue bien aclarado

“A mí me satisfizo plenamente la explicación del comandante Chamorro, lo describió muy bien, con mucha claridad. La reunión fue muy positiva y creo que para el 90% de los senadores, en términos objetivos y racionales, fue muy esclarecedora”, aseguró la legisladora en charla con Monumental 1080 AM. No obstante, Ovelar reconoció que el trabajo el Ministerio Público en relación al caso si está bajo la lupa por los “errores”.