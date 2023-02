Otra chicana y el ex gobernador de Pdte. Hayes se queda sin defensa

El profesional, al inicio del juzgamiento, el 6 de febrero pasado, se habría presentado en representación de Emigdio Benítez, Raúl Delgado y Marlene Altemburger. Muñoz, en tanto, solo renunció a la defensa de Benítez.

En la primera jornada del juicio oral y público, Muñoz también habría presentado como incidente el no contar con el expediente total de sus defendidos, por lo que pidió que la cita quede en receso para hacerse con todas las copias y ejercer una defensa plena. El juicio entonces continúo dos días después, en lo que la titular del tribunal, Elsa García, consideró responsabilidad del abogado el obtener las herramientas para el ejercicio de su rol ante la Justicia.

Interminables recusaciones. En el desarrollo del proceso judicial iniciado en el 2015, repetidas recusaciones a jueces e incluso al fiscal permitieron la suspensión de unas 33 audiencias preliminares, que evitaron que los acusados, entre ellos principalmente Óscar Núñez, lleguen a juicio oral y público.

Entre uno de los protagonistas de los usos excesivos de la defensa se encuentra el sucesor como gobernador del Departamento de Presidente Hayes.

Benítez presentó varias recusaciones que lograron evitar audiencias preliminares una y otra vez; en el 2017 expresó a través del recurso de la defensa su descontento contra el juez Víctor Ronzewsky y el fiscal Martín Cabrera, las acciones fueron apeladas, se extendieron hasta el 2018.

En tanto, en el 2019 también recusó al juez Daniel Ledesma. También utilizó el recurso en los años siguientes en contra del juez Christian González. En todas las ocasiones las decisiones del Tribunal de Apelaciones fueron elevadas a las instancias superiores para su análisis.

Acusación. En la lectura de la acusación con respecto a Óscar Núñez, Emigdio Benítez como ex gobernadores y organizadores de gastos de la Gobernación de Presidente Hayes, se identificaron más de 900 cheques emitidos sin una contraprestación de bienes y servicios. En algunos de los casos los supuestos presentados por el Ministerio Público señalan que los cheques eran cobrados por los funcionarios de la institución pública e incluso por los firmantes de los cheques en condición de administradores de finanzas. Entre los señalados como supuestos responsables del multimillonario desvío se encuentran también Nancy Núñez de Rousillon, esposa del también ex gobernador de Presidente Hayes, Rubén Rousillón, en su carácter de administradora de finanzas en el periodo de Óscar Núñez. También Edulfo Verón como ex administrador. Y los funcionarios Marlene Altemburger y Raúl Delgado.

El dinero supuestamente desviado correspondía a fondos destinados para programas de apoyo a las comunidades indígenas y de apoyo escolar para las zonas en situación de vulnerabilidad.

En la comisión de los hechos se habla de lesión de confianza por el uso indebido de fondos, producción de documentos no auténticos realizado en relación a cheques consignados a firmas que no presentaron servicios. Y uso de documentos públicos de contenido falso, realizados para justificar los movimientos de dinero.