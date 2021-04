Ã’rteman, con aval historico

Pese a su poca experiencia en equipos grandes como entrenador, Sergio Órteman al ser un ex jugador del club y especialmente por su carácter, fue aprobado por referentes históricos del Olimpia, como Carlos Kiese y Alicio Solalinde.

Si bien solamente dirigió un partido (la goleada 5-1 ante River Plate), los ex jugadores y ex entrenadores del Decano le levantan el pulgar al uruguayo.

“Sergio es un muchacho capacitado, que conoce mucho de fútbol, interesante en sus conceptos, él siempre trató de jugar a la pelota (...) Además tiene mucha personalidad para el cargo. Es un tipo vivo, práctico, maneja muy bien las situaciones, inconvenientes de liderazgo no va a tener, un tipo con principios, irá de frente y no le va a temblar para decirles las cosas en lo futbolístico”, apuntó Kiese sobre Órteman.

Consultado si era su momento de tomar Olimpia, Alicio contestó: “Sergio tiene muchos partidos encima. Él no pudo dejar pasar esta oportunidad, ya está capacitado para dirigir a un equipo grande”.

PARÁMETRO. Tanto Kiese como Solalinde destacaron que River no fue una buena medida para Órteman, si bien ayuda a mejorar el ánimo, el próximo desafío ante Libertad será clave.

“River no fue la medida, jugó tres partidos y venían cansados, Olimpia llegó descansado. Aprovechó oportunidades de gol, encontró un equipo. Ahí podremos opinar, tras Libertad, porque será un rival de fuste, de iguales”, explicó Alicio.

Mientras que Kiese pidió paciencia para el nuevo entrenador: “A un entrenador hay que esperarlo cuatro fechas, gane o pierda no sirve evaluarlo. Lo que sí está claro es muy parecido a lo que jugaba con Garnero a lo que practicaba Gorosito”.

En el análisis de lo que necesita mejorar Olimpia, Carlos Kiese, en su rol de analista, fue puntual: “Olimpia no marca, no tiene los volantes por afuera que necesita, Olimpia va a seguir padeciendo en la defensa, por el perfil de los jugadores que tiene, van a seguir esos mismos problemas, pasa por los jugadores y no por los entrenadores”.

Pipo chocó contra el estilo de Olimpia

Tanto Solalinde como Kiese, capaz por empatía con un colega, no fueron duros con Néstor Gorosito, pese a sus pobres demostraciones futbolísticas, sino que valoraron su esfuerzo.

“Pipo quiso hacer algo que no está mal, darle una intensidad que Olimpia necesita, sacarle del confort de donde juega, es otro tipo de sacrificio y esfuerzo (...). Intentó el cambio, pero el perfil de los jugadores de Olimpia es otro estilo, no quieren jugar así, todo pasa por ahí, están acostumbrados a jugar de una manera”, remarcó Kiese. “Por su currículum no daba mucha confianza”, expresó Alicio.

Es una cuestión de saber manejar el grupo. En Olimpia Órteman no tendrá excusas para demostrar su capacidad. Alicio Solalinde

Olimpia va a seguir padeciendo (...) van a seguir los problemas. Pasa por los jugadores y no los entrenadores. Carlos Kiese