Opositores alertan sobre nueva deuda para empresas

Los opositores advirtieron que se trata de un sobreendeudamiento y que además, con el tiempo, terminará favoreciendo a las grandes empresas y no a las pequeñas, que es la esencia de la ley.

El diputado del Partido Patria Querida (PPQ), Sebastián García, dijo que las empresas con más capacidad terminarán llevándose la mayor garantía debido a las exigencias de la ley que son más posibles de cumplir para estas. “Serán adjudicadas las empresas más grandes, que requerirán montos grandes y agotarán los fondos antes”, dijo.

Indicó que se trata de un sistema de endeudamiento por fuera de la línea de crédito de USD 1.600 para la emergencia, y explicó que persistirá hasta después de la pandemia. “Justo cuando bancos empiezan a dar créditos de supervivencia a Mipymes con condiciones favorables, una ampliación como esta podría ser un retroceso. Además, la propuesta de modificación pretende incluir un préstamo de más de USD 200 millones, por fuera de los USD 1.600 millones aprobados por la ley de emergencia. Sin siquiera tener aún el monitoreo adecuado de cómo se están gastando los fondos aprobados hasta ahora”, advirtió García.

Se trata de un fondo que garantice los financiamientos otorgados por los bancos, financieras y cooperativas, demandados por las empresas, para no cortar la cadena de pagos y no recurrir al despido ante la falta de ingresos por ventas o prestación de servicios, en el marco de la pandemia. “El fondo de garantía fue creado para mejorar el acceso al crédito de las mipymes. Por años no le hicieron caso, hasta que ahora se acordaron, le dieron fondos y cuando apenas empieza a funcionar, quieren ampliarlo”, reclamó García.