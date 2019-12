“La política no puede exceptuar las leyes”





“La aplicación de la Constitución y las leyes no puede ser exceptuada. Y esta es una decisión política que exceptúa la aplicación de la ley. Eso es incorrecto, es antijurídico e inconstitucional. Para legislador paraguayo el sentido de nación es más importante que el de ciudadanía; eso está obsoleto, pero es la ley y hay que cumplirla para Felippo, para Mario Abdo, para Carlos Mateo y para vos”.





“Hasta sería causal de juicio político”

“Corresponde el relevo inmediato. Primero la renuncia porque Felippo tiene la obligación de conocer la norma jurídica. Si el presidente no sabía es también grave porque, evidentemente, no tiene a su alrededor gente que le haya advertido sobre esto. Hasta sería causal de juicio político porque hacer un nombramiento inconstitucional es mal desempeño: No puede un presidente no manejar esa información”.



“El presidente podría rectificar su error”

“El presidente podría rectificar su error si se revisan las documentaciones del señor Felippo. La Constitución es demasiado clara, si tiene la incompatibilidad de nacionalidad natural no hay mucho que discutir”, afirmó el abogado constitucionalista, Hugo Estigarribia. A su juicio, se puede presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para anular la decisión.



“Todas mis empresas están en Paraguay”



“Mis padres no son paraguayos, eran argentinos, vinieron cuando yo tenía cuatro años. Tengo cinco hijos paraguayos, ocho nietos paraguayos, todas mis empresas están en Paraguay. Me nacionalicé al cumplir los 18 años al tener uso de razón, tuve que recitar el Himno, cosa que muchos paraguayos nacidos acá no conocen, tuve que hablar de la Constitución y ahí recién autorizaron a nacionalizarme”.