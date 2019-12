Ni bien asumió la intendencia de la ciudad de Asunción Óscar Nenecho Rodríguez no dudó en responder que buscará reducir la cantidad de trabajadores en el Municipio, que actualmente son 7.200, según mencionó.

“Si tengo elementos suficientes me voy a animar a sacar a 3.000 funcionarios, pero tampoco puedo ser irresponsable y que después esta medida sea una carga para el Municipio y que los platos rotos tengan que pagar la ciudadanía. A los planilleros voy a tocar, los voy a rajar a todos. No voy a tolerar absolutamente nada y lo digo de forma responsable porque Nenecho Rodríguez no piensa candidatarse a ningún cargo electivo”, aseveró el actual jefe comunal.

En contrapartida, Mario Ferreiro, previo a renunciar al mando del Municipio asunceno tras desatarse el escándalo de la supuesta recaudación paralela en la institución, refirió que se ponía a disposición de la Contraloría para demostrar su total transparencia en su gestión.

“He solicitado a la Contraloría General de la República que se disponga en forma pública mi declaración jurada de bienes. Es mi voluntad que los organismos de control y la ciudadanía en general tengan la certeza de mi honestidad, y de mi total transparencia al servicio de Asunción”,