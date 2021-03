Opinan que el ministro de Salud debe contar con un perfil técnico y político

La mayoría de los médicos y directores de hospitales públicos valoraron la gestión del ex ministro Julio Mazzoleni. Con mensajes publicados a través de las redes sociales, muchos destacaron el enfoque que el ex capitán del barco llevó en plena pandemia: Se acercó a todos los establecimientos de Salud, recorrió las regiones sanitarias y los preparó para esta batalla contra el Covid-19.

Pero le faltó cintura para lidiar con una emergencia sanitaria dentro de una estructura ministerial, atravesada por enormes intereses corporativos y cuantiosas necesidades históricamente postergadas. Es por eso que, casi por unanimidad, varios médicos consideran que quien suceda a Mazzoleni debe tener esa mezcla de perfil técnico, manejar al dedillo la parte administrativa, y el lado político que le permita capear las dificultades que supone esta crisis pandémica. “El perfil del que ocupe el cargo tiene que ser lo que siempre tuvo que haber sido: No venir de la medicina privada, no vas a conocerle a nadie. El doctor (Julio) Borba tiene conocimiento y tiene todos los títulos que lo avalan”, expresó la doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), quien se siente muy agradecida con Mazzoleni por “ser el único ministro que se acercó al Nacional”. A su juicio, el ministro de Salud debe ser técnico para manejar finamente las cuestiones administrativas. “La falla estuvo en lo administrativo: el conocer la parte administrativa es diferente; una cuestión es la parte asistencial y ser bueno como asistencial y otra cosa es gerencial. Tenés que tener un entorno luchando a favor tuyo. Se supone que al ministro llega un documento para firmar y cuando hacés administración hospitalaria sabés cómo actuar”, sostuvo. El doctor Roque Silva, director de la XI Región Sanitaria, afirmó que espera trabajar con un ministro de Salud que “sea médico, técnico y que maneje también la parte política, que es un tema no menor para que podamos seguir este proceso de transformación”. “En este momento tan complicado, tiene que ser una persona que conozca el Ministerio desde adentro. Le doy mi voto de confianza al Dr. Julio Borba, es una persona que estuvo en varios cargos, conoce el Ministerio y sabe de las cosas que tenemos que cambiar para enderezar el rumbo”, dijo. Recordó que hace dos semanas, en plena crisis por la falta de medicamentos críticos, el cambio del director de Insumos Estratégicos, que entonces era Nery Rodríguez, se dio a instancias del doctor Borba y que fue avalado por Mazzoleni. A la doctora Rosana González, del Sindicato de Médicos, le preocupa que el Ministerio de Salud siga como botín político de sectores partidarios. Opinó que a Mazzoleni no le dejaron trabajar y él tampoco supo controlar a su entorno o no le dieron el poder para cambiar ciertas estructuras dentro del Ministerio de Salud Pública. “Ojalá pudiéramos trabajar en conjunto y poner a la persona más preparada. Necesitamos alguien que golpee la mesa a Hacienda o que les dé un stop a los políticos. No queremos solo un cambio de piezas como para justificar el tiempo de no respuesta a todos los pedidos. No queremos que traigan a alguien que no esté acorde con esta responsabilidad, ese es nuestro temor como gremio”, manifestó. Para la doctora Gloria Meza, presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, quien tome el timón del barco en Salud debe tener el “coraje” y las “agallas” para no sucumbir ante “manejos de larga data que persisten” en ese Ministerio.



CRISIS POLÍTICA EN PANDEMIA



CINTURA. Médicos consideran que el próximo capitán debe conocer por dentro el manejo de la institución.



