Operación Cicatriz está a prueba tras imputación de Friedmann

De esta forma, la Operación Cicatriz se pone a prueba en momentos en que avanzan las negociaciones entre Abdo y Horacio Cartes para la gobernabilidad a cambio de blindar al ex presidente investigado por la Justicia brasileña.

Friedmann es uno de los aliados políticos de Abdo premiado con el cargo en el MAG luego de encabezar la comisión bicameral que investigó el caso Darío Messer y sus conexiones con el lavado de dinero. Es adversario de Cartes desde el 2017, cuando denunció un intento de golpe institucional desde el cartismo para despojarlo de la gobernación de Guairá.

Luego, asumió en la banca en el Senado en vez del ex presidente a quien no le dejaron jurar junto con el otro ex presidente, Nicanor Duarte Frutos. Tras presentar su renuncia, Friedmann anunció su retorno al Senado donde busca seguir la batalla al cartismo y a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

Sin embargo, la Fiscalía ya envió la nota donde se solicita el desafuero para proseguir con la investigación judicial en su contra. Será la primera medición de fuerzas para ver si el cartismo reúne los votos suficientes para el desafuero. Se necesitan 23 votos. Aunque sea desaforado puede seguir en el cargo mientras dure todo el proceso judicial.

En este caso, nuevamente el presidente de la República no tuvo firmeza como ya ocurrió en las demás situaciones en los que se les acusó de corrupción a integrantes de su entorno. Con Friedmann también esperó que presente su renuncia al cargo acorralado por la investigación fiscal, y no lo destituyó tal como ocurrió en Petropar y en Dinac.

El cartismo ahora se aferra a no perder la banca en el Senado ocupada por Arnaldo Franco y la Operación Cicatriz deberá buscar una salida para seguir sosteniendo el acuerdo entre Añetete y HC, los dos movimientos internos más fuertes del Partido Colorado.

la pulseada oficialista. Ante la imputación de Friedmann por la presión del cartismo, Abdo barajó la posibilidad de ubicar nuevamente a una persona con perfil político al frente del MAG. En un primer momento se barajó el nombre del senador Juan Afara, que tuvo el apoyo de un bloque de legisladores, como una opción, pero el problema es que Afara no acompaña el Movimiento Concordia Colorada y está trabajando por su propio movimiento, Sumando Colorados. José Alberto Alderete y otros referentes del equipo político de Abdo insistieron con que el nuevo ministro responda al bloque político.

Sin embargo, y en medio de las fuertes críticas que recibe el mandatario por su gestión frente a la pandemia, se decidió jugar finalmente por un perfil técnico. Eligió a Moisés Santiago Bertoni, quien ya ocupó un cargo en la administración de Cartes que lo ubicó al frente del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) y luego quedó como viceministro con Friedmann.

El presidente se inclinó finalmente por no nombrar a un político y posicionar la figura de un técnico para no recibir más cuestionamientos.

su tiempo. El presidente había pedido tiempo para analizar qué cambios realizaría dentro de su Gabinete cuando se cumplió el 15 de agosto y alcanzó su segundo año de mandato.

Argumentó que todos estaban trabajando en la elaboración del Presupuesto 2021 y que no era el momento de hacer las movidas. Ahora que se cumplió el tiempo, debe dar señales para demostrar que pretende hacer un golpe de timón en su gestión que está completamente desgastado.

Ahora que ya no está Friedmann, quedan en la mira la gestión del ministro de Educación, Eduardo Petta, quien ya no goza del respaldo político ni de sus aliados de Añetete, y el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, a pesar de que el propio presidente había aclarado que no está en sus planes cambiar a ambos.