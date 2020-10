Oficializan retorno del tercero de la media y MEC garantiza docentes

Pese a la oposición de miembros de la comunidad educativa, como sindicatos, la federación de padres y estudiantes organizados, el Ejecutivo aprobó ayer el Decreto Nº 4220 por el cual se permite el retorno a los colegios para los alumnos del tercero de la media. Las clases arrancan el 2 de noviembre. Para el caso de profesores que no puedan asistir por contar con enfermedades de base o algún otro impedimento visto en el documento oficial, desde la cartera educativa aseguraron que proveerán los reemplazos necesarios.

“Vamos a suponer que un docente me dice que no puede por enfermedad de base, justifica con certificado médico y está plenamente justificado. Vamos a recibir solicitud por solicitud y eso nos llevará a buscar reemplazo. Supongamos que 3.000 profesores presenten esto, tenemos que buscar estos reemplazos”, dijo el titular de Educación, Eduardo Petta. Los antecedentes del Ministerio de Educación para conseguir profesores no son buenos, considerando el bochorno del año pasado con las jubilaciones masivas y la falta de gestión para los cargos vacantes, que afectó a 40.000 alumnos y alumnas. Las clases serán con un máximo de 15 alumnos por aula. Si la cantidad de jóvenes excede este número, la sala debe dividirse. Aquellas instituciones educativas de la media que no cuenten con la infraestructura adecuada, como agua potable, servicios sanitarios o infraestructura en riesgo de derrumbe no estarían en condiciones para el retorno presencial. OPOSICIÓN Los principales gremios estudiantiles, de docentes, directores y la Federación de Padres de Instituciones Educativas Públicas (Fedapy) calificaron de improvisado el regreso a clases presenciales, teniendo en cuenta el estado de las escuelas, la falta de recursos para financiar el último tramo del año y la cantidad de casos confirmados de Covid-19. Quienes sí se mostraron a favor y pidieron el regreso, según dijo el ministro, son las asociaciones de directivos y de padres de colegios privados. Estas son la Federación de Asociación de Padres de Alumnos de Instituciones Educativas del Paraguay (Fedapar), el Frente Nacional Provida y Profamilia Paraguay, la Asociación de Padres en Acción y la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay (Aiepp). Están registrados 2.691 establecimientos de la media en todo el país.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



CON MEDIDAS. Las clases serán solo por un par de horas al día y con distanciamiento de dos metros.



EN CONTRA. Principales gremios del sector público se oponen a la vuelta en noviembre.