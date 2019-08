Oficialistas organizan una nueva movilización de apoyo al Gobierno

El Gobierno quiere reunir entre 50.000 y 80.000 personas para hacer una demostración de apoyo popular en medio de la crisis generada por el acta bilateral de Itaipú. Para eso se recurrirá a los funcionarios públicos, gobernadores, intendentes y seccionaleros, quienes deberán traer a las bases hasta el litoral del Palacio de Gobierno.

Aunque no hay fecha aún para la movilización, ayer el comando principal de presidentes de seccionales se reunió con intendentes de Liberación y Pilar para coordinar la movilización que se hará a nivel nacional. La reunión se realizó en el quincho de Mburuvicha Róga y estuvo comandada por Édgar López, presidente del consejo de presidentes de seccionales del país. Se les pidió que estén en alerta ante la estrategia de la oposición que está movilizando a sus bases con manifestaciones, festivales de protestas y caravanas, exigiendo el juicio político a Mario Abdo Benítez y a Hugo Velázquez. Supuestamente, del encuentro no participó ninguna autoridad y que se utilizó Mburuvicha Róga para dar un marco de más seriedad a la reunión, pero que los celulares de todos los que acudieron fueron requisados para que no puedan grabar o tomar fotos. Posteriormente a la reunión, los dirigentes almorzaron en el restaurante O Gaucho, donde se sumó también el gobernador de San Pedro, Carlos Giménez. “Se les pide a los dirigentes estar atentos, siempre en el marco de la paz, no incitar a la violencia y tampoco responder a los agravios de parte de los opositores”, explicó Jorge Miranda, dirigente convencional. “Considerando que la oposición está sacando a su gente para pedir el juicio político, nosotros también debemos convocar a nuestra gente para defender al Gobierno”, explicó Carmen Alonso. Agregó que cada uno deberá hacer uso de sus recursos para tratar de traer la mayor cantidad de gente a la convocatoria en “defensa del Gobierno”. “Ellos (los opositores ) están propagando una desinformación, ellos no quieren que la Justicia opere, están en contra de que la causa siga su debido proceso. Ellos quieren derrocar al Gobierno y entrar por la ventana, por eso queremos defender al Gobierno”, aseveró Miranda. El dirigente defiende el acta bilateral que se firmó en secreto y culpa a la oposición de querer agitar el ambiente. “No somos un país industrializado y no hay gente que quiera invertir porque no tenemos seguridad jurídica y hay una falta de respeto a las instituciones”, dijo para defender la cesión de nuestra energía excedente de Itaipú. Apuntó que “unos zurditos quieren replicar el efecto Venezuela en nuestro país” y comentó que se pedirá al titular de la ANR, Pedro Alliana, que también convoque a las bases de Honor Colorado.