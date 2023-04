Organismo dependiente del Departamento del Tesoro de los EEUU que fiscaliza las operaciones comerciales con dólares y empresas que operan dentro del sistema americano. Sus siglas se han vuelto famosas con las sanciones aplicadas duramente y en escalada a las empresas de Cartes. Todo empezó con lo de “significativamente corrupto” al que el afectado no le dio importancia. Creyó que eso era una humorada de Blinken y no el anticipo de la pesadilla que le está pasando. Lo dejaron correr para ver si por el camino entendía el tamaño de la calificación. Ganó la presidencia de la ANR, con lo cual confirmó que a algunos paraguayos no les da frío ni calor ser calificados de corruptos. Es una manera de ser. Parte del teko Paraguay. Total, en un país con valores invertidos nadie está muy seguro ni cierto de lo correcto e incorrecto y de lo: justo o injusto. Una buena manera de protección de los corruptos es la respuesta: “ ...y en este país quién no lo es?”. Tuvo que venir otra vez desde el Norte el mensaje de que eso no era lo correcto y que nuestra condición de ir camino a un Estado fallido era un pésimo mensaje para las democracias occidentales y para sus propios intereses. Primero, Abdo dijo que “caiga quien caiga” iba a perseguir la corrupción, pero cayó como pillo y peajero en las garras de un degradado Cartes, contra quien había obtenido su triunfo. OFAC dio un paso más adelante atacando el bolsillo del significativamente corrupto. Le prohibió negociar con dólares y empresas de su país como aquellas que tienen vinculación con el sistema bancario americano. Ahí se le cayó el techo y desde el pasado 26 de enero vive en la intemperie.