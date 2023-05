Nuevos rostros en Diputados prometen gestión y honestidad

“La gente espera rápidamente acción y gestión”, sostuvo Rubin. “No tengo problemas en hacer una multibancada para trabajar por leyes que beneficien a la ciudadanía”, manifestó a su turno Franco.

Mauricio Espínola dijo que si bien su bancada será cooperante con el gobierno electo, no quiere decir que no puedan dialogar con otras bancadas. “Ahora vamos a conocer la verdadera esencia del Partido Colorado, mayoría absoluta en ambas cámaras”, señaló. “Insto a que los acuerdos a los que lleguemos sean con un mínimo de ética y moral, no solamente de espacios, sino mostrarle a la gente que somos una alternativa”, dijo Benítez