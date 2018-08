Nuevo disco de Muse, en noviembre

Según anunciaron a través de sus redes sociales, el disco tendrá 11 canciones en la versión estándar y 16 en la edición de lujo. Como adelanto, el grupo dio a conocer algunos temas del álbum, como "Something human", "Thought contagion" y "The dark side", que fue lanzado este jueves, con el anuncio del nuevo material.

Muse Este jueves, la banda publicó una nueva canción.

Muse debutó en 1994 y está conformada por Matt Bellamy (voz y guitarra), Chris Wolstenholme (bajo) y Dominic Howard (percusión). Es considerada una de las bandas de rock alternativo más importantes de la actualidad.

Desde su formación, el grupo lanzó siete álbumes de estudio: Showbiz (1999), Origin of Symmetry (2001), Absolution (2003), Black Holes and Revelations (2006) The Resistance (2009), The 2nd Law (2012) y Drones (2015).

En total, vendieron más de 20 millones de copias a nivel mundial y obtuvieron dos premios Grammy al mejor álbum de rock por The Resistance (2009) y Drones (2015).