Nueve años después le remontan al Ciclón

Por otro lado, Diego Churín volvió a marcar y ante el club que debutó en Paraguay: Tiene 86 partidos jugados (PJ) (8 en este Clausura) y 37 goles (2 en este torneo). Debutó el 21 de julio de 2017, Gral. Díaz 2 – Cerro 1, 1ª fecha del Clausura. DT: Leonel Álvarez.

POCO. Cerro ganó solo un punto de los últimos nueve (caída 2-1 vs. Libertad y Luqueño y 2-2 vs. General). Similares resultados los cosechó en el Apertura del año pasado: 5ª fecha 2 a 2 vs. Capiatá, 6ª 0 a 1 vs. Olimpia y 8ª (la 7ª la postergó) 0 a 1 vs. Gral. Díaz.

DIEZ ABAJO. Al cierre de la 1ª rueda del Clausura, el Ciclón quedó a diez unidades del puntero. Esto se había dado antes en el Apertura 2018 en que terminó la 1ª rueda a 11 del líder: 1º) Olimpia – 27 pts. 2º) Nacional – 23. 3º) Libertad – 18. 4º) Sol de América – 18 pts. 5º) Independiente – 17 pts. 6º) Cerro – 16 pts. Todos con 11 PJ.

HERMANOS. La última vez que 2 hermanos anotaron en la misma fecha - antes de Roque y Julio Santa Cruz en la fecha 11 de este Clausura - fueron los hermanos Santacruz González, en la 14ª fecha del Clausura 2014: Gustavo Ariel, para el 12 de Octubre (1 a 1 vs. Guaraní) y Juan Danilo un doblete para Libertad (6 a 0 vs. Gral. Díaz).



Las Cifras

9

autogoles de Luqueño en últimos dos años: Rubén Monges, Joel Roa, Joel Benítez (2), Paulo Lima (2), J. Ferrari, Enso Villamayor y Juan Ojeda.



2016

año que el DT Mario Jara metió los últimos dos triunfos al hilo. Fue con Luqueño en CLAU: fechas 15 y 16, 2-1 vs. NAC y 1-0 vs. GRAL. CAB.