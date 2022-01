"Nuestro enemigo es un sistema que viene destruyendo las instituciones"

El abogado Guillermo Ferreiro es el presidente del Partido Revolucionario Febrerista y uno de los articuladores del proyecto que llevará adelante una chapa presidencial para el 2023. En medio de las diferencias que puedan haber entre las distintas fuerzas que se suman, Ferreiro apuesta a jugar por unas elecciones a padrón abierto para definir las candidaturas para luego ir a las elecciones del 2023, contra la ANR, de una manera consolidada, a lo que él llama una segunda vuelta o balotaje.

–¿Cuál será el mejor camino para la oposición?

–El mejor camino que vemos para la chapa presidencial es una concertación, no una alianza. Debemos hacer unas elecciones a padrón abierto, sacarnos todo lo que tengamos que sacarnos, los reclamos, pulir nuestras diferencias, buscar puntos en común y el que salga de ahí que sea el candidato único de la oposición. Esto es una forma de buscar lo más parecido al balotaje, o la segunda vuelta. Tenemos que hacer una gran primera vuelta en la concertación, donde nos enfrentemos todos, con los iguales y con los diferentes.

–¿Cuánto tiempo tienen para definir el mecanismo?

–No quiero decir los plazos, pero hay un grupo de técnicos jurídicos que nos van a presentar un informe. Hay que apurarse, no hay mucho tiempo.

–¿No tiene el Partido Febrerista o Ud. un candidato de preferencia?

–No, no. Todavía no discutimos eso porque estamos en la etapa de establecer un programa de gobierno. Después, discutiremos en base al programa de gobierno, quien es el mejor candidato para ganar las elecciones, pero también para cumplir ese programa.

–¿Cree Ud. que es prematuro el anuncio de intención de ser candidatos que hicieron Carlos Rejala, Efraín Alegre, Hugo Fleitas y Sixto Pereira?

–No, no me parece prematuro, me parece bien que se vaya hablando, que se vaya viendo, que se vaya midiendo. A mí no me parece nada prematuro en política, lo que sí me parece mal es que alguien se fije solamente en lo electoral y no en el programa de gobierno. Tenemos los equipos para hacer ambas cosas. Tenemos gente que no está pensando para nada en lo electoral y que se reúne varias veces por semana para ver la parte legal, que está coordinado por el ex senador Miguel Abdón Saguier, con la participación de la gente de todos los partidos. También hay gente que se reúne tres veces a la semana para ver el programa de gobierno. Si trabajamos en equipo, podemos hacer todo, no hay ningún problema con eso.

–En cuanto a las listas para las Cámaras del Congreso. ¿Se deben plantear listas únicas o cómo cree que sería mejor?

–Estamos viendo porque es complicado. No hay tanto acuerdo en ese sentido y empiezan a haber opiniones diferentes. Creo que lo que está claro y después de tantas palizas que nos dio la realidad, aprendimos que la famosa atomización de listas, es decir, tener catorce listas es un desastre. Queremos tener la menor cantidad de listas. Estamos los que como yo, creemos que debe haber una sola lista, y hay quienes dicen, “no, mejor nomás que la izquierda integre una lista, la gente de centro otra lista y la derecha otra”. Plantean tres a cuatro listas, no doce o quince. Estamos discutiendo los mecanismos legales, si es que hay complicaciones legales, políticas, porque eso dificultaría un poco más.

–Justamente, el Partido Patria Querida se sumó recientemente. ¿Cree Ud. que es para bien o para mal, teniendo en cuenta que no es una fuerza progresista?

–Es que esta no es una alianza progresista, es una alianza de todos los sectores que queremos parar al sistema que está destruyendo a las instituciones. Vos te alias con el diferente y hay que entender que todos los sistemas electorales buscan mayorías sólidas, por eso hay balotajes, segunda vuelta, democracia parlamentaria, muchos sistemas distintos.

Nuestro sistema electoral está hecho y diseñado en la Constitución Nacional, no para buscar una mayoría sólida ni dar gobernabilidad. Está diseñado para que gane siempre el mismo partido y eso no es bueno para el país. Al no haber segunda vuelta, que hay en todo el mundo, un sistema electoral recomendado para que haya una mayoría sólida, lo que tenemos que entender en la oposición es que esto no es una alianza de los que pensamos de igual manera.

–¿Cómo dejar de lado esas discrepancias sobre todo entre Patria Querida y el Frente Guasu y otras fuerzas progresistas que están en contra de que un partido de derecha integre la concertación?

–Dialogo, tolerancia y renunciamientos. Acá tenemos que juntarnos con los que pensamos diferente, entre comillas, matarnos, digo amistosamente, competir y que quede uno. Vamos con eso, a lo que sería una segunda vuelta en las elecciones generales. Debemos aliarnos todos los que pensamos igual o diferente. Si no somos capaces de entender eso, no entendemos el momento histórico en el que vivimos, y no entendemos al enemigo al que nos estamos enfrentando. Nuestro enemigo no es el Partido Colorado, nuestros enemigos no son los colorados. Nuestro enemigo es un sistema que viene destruyendo las instituciones y la economía del país. Si no entendemos eso, no estamos a la altura del momento. Si pensamos que este momento debemos unirnos solamente con los progresistas, solamente con la derecha o solamente con la izquierda, no estamos entendiendo que estamos discutiendo cuestiones mucho más básicas que la gente necesita.

–También la participación del PLRA es necesaria para lograr la victoria...

–Todos somos necesarios. Cualquier excluido es un adversario. Tiene que ser una especie de primera vuelta. No podemos excluir a nadie.

–¿En caso de que no haya acuerdos, se correría el riesgo de que el Partido Colorado gane de vuelta?

–Si no hay unidad total, vamos a perder. Vamos a ser los responsables históricos, así como hay gente que hasta ahora no perdona que en el año 1993 la dirigencia no haya podido articular una alianza. No solamente eso, después vamos a quejarnos y llorar por las persecuciones que se van a venir con el Poder Judicial que está cada vez más tomado por el narcotráfico y por el desastre que están haciendo, con el endeudamiento, el déficit fiscal y la inflación en nuestra economía. Eso va a pagar la clase más baja y la clase media y vamos a ser nosotros los responsables de eso.

–¿La lucha entonces es contra un sistema?

–La lucha va a ser contra grupos de poder que están enquistados en el Estado. Por ejemplo el clan González Daher. Todos sabíamos que se les dio hasta una zona territorial. Era un sistema absolutamente feudal, con apoyo de la Fiscalía, de policías, jueces, de la SET, de la Seprelad, para adueñarse de las cosas y la vida de la gente. En Pedro Juan Caballero, se allanó una seccional colorada y había una reunión del PCC. Eso no es el Partido Colorado, los colorados no son así. Estos son grupos de poder que se están repartiendo el país. Si no entendemos que eso nos va a arrasar, entonces no entendemos nada. Yo garantizo que la mejor gente del Partido Colorado va a estar en esta concertación de forma abierta y pública.

