Noticias, diversión y variedad en las mañanas de Telefuturo

“Para cualquier persona en el periodismo, Día a Día es una tremenda aspiración porque es un clásico de las mañanas. En materia profesional, para mí es como un posgrado, es tener a los maestros al lado y aprender diariamente de ellos”, comentó Santiago González, quien desde el lunes se incorporó al equipo de Día a Día. “Estoy empezando a acostumbrarme al público, pues las noticias van más rápidamente y en forma más compacta”, agregó.

Sobre el mismo punto Óscar Acosta mencionó que la incorporación de Santiago “suma mucho”, pues asegura que él cuenta con una rapidez que en el horario de la mañana es muy importante. “La gente está muy atenta a los servicios que incluyen datos del tiempo, titulares de los diarios, resumen informativo y un compendio de noticias de cada 30 minutos, para los que se levantan en distintos horarios”, indicó.

El programa de noticias va de lunes a viernes, de 5.30 a 9.00. Luego entra al aire Vive la vida XL, una versión “extragrande” del programa original, gracias a la unión de las figuras del espacio El Resumen.

“La fusión me parece extraordinaria, porque Sanie y Rubén (Rodríguez) son personas a las que admiro muchísimo. Prometemos mucha interacción y dinamismo entre compañeros y con el público, que de a poco se irá acostumbrando”, relató, por su parte, Carlos Ortellado.

En tanto, El Pionero Rubén Rodríguez mencionó que “siempre está listo” para encarar lo que se origine desde la dirección del canal. Añadió que con sus casi 45 años de trayectoria en la tevé, “es un placer” afrontar desafíos.

En su momento, Amparo Velázquez también comentó su satisfacción. “Estoy hace tres años en Vive la vida y este cambio suma, me parece súper interesante y productivo. Hace un tiempo me había incorporado a El Resumen y con esta unión me siento súper cómoda”, indicó.

Fabi Martínez manifestó sentirse libre y cómoda al poder hablar de temas varios. “La gente se está acostumbrando a verme en forma diferente y con la posibilidad de mostrar variadas facetas”, apuntó. El programa se extiende hasta las 11.50 e incluye temas de salud, belleza, información, cocina y farándula.