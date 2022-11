En dicho evento también participaron Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia; Luis Alberto Lacalle Herrera, ex presidente de Uruguay; Federico Franco, ex presidente de Paraguay; el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; y la vicepresidenta del Senado de la República Argentina, Carolina Losada.

El foro se realizó este jueves y viernes en San Miguel de Tucumán, Argentina, con la presencia de ex presidentes, empresarios y destacados líderes de opinión.

La fundación organizó dicho evento con el objetivo de hacer un aporte para enriquecer el debate público y facilitar un espacio de diálogo entre actores del sistema político y el mundo de las corporaciones. El propósito es aportar a la mejor comprensión social de la complejidad de los fenómenos políticos más recientes.

Los ex presidentes sudamericanos firmaron un acta donde se comprometieron a defender la democracia representativa, la soberanía e independencia nacionales, las libertades políticas, civiles y económicas, informó el portal argentino de noticias Infobae.

El pacto regional está dirigido a defender el estado de derecho, la igualdad jurídica, la separación de poderes, la alternancia de gobierno con pesos y contrapesos, la economía de libre mercado, el derecho a la propiedad privada, la transparencia y la responsabilidad fiscal.