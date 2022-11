No vidente denuncia al IPS por quitarle su pensión

Se trataba de una pensión del 40%, unos G. 1.100.000, cuyos trámites para acceder al beneficio inició ya desde la muerte de su padre y los venía cobrando sin mayores inconvenientes, según contó. Recibió este monto de forma periódica hasta junio pasado.

Sin embargo, en 2020 al fallecer su madre, una cotizante jubilada de la Previsional, y luego de realizar el mismo trámite de derechohabiente, la institución dejó de acreditarle los pagos alegando que el hombre no cuenta con los requisitos estipulados para esta pensión.

No vidente denuncia al IPS por quitarle el derechohabiente

Mencionó que el IPS pretende que devuelva unos G. 100 millones ya cobrados y que quieren iniciar un proceso en su contra por supuesto fraude, postura que lo sorprendió sobremanera.

"Hace 10 días, después de mucho batallar, me presento de vuelta a averiguar y me entregan una resolución por la cual me niegan el pedido de la pensión con la excusa que el discapacitado al tener la suerte de trabajar en algún momento y ser aportante del IPS pierde la categoría de discapacitado, eso me explicaron", expresó a NPY.

Comentó que le reclamaron la deuda por fraude porque le dijeron que estuvo recibiendo la pensión de su padre y tenía un sueldo mensual porque trabajaba en Itaipú, hecho que negó y explicó que dejó de trabajar en la Binacional en junio del 2016 y su padre murió en junio del 2017.

Versión del IPS

Por su parte, Cecilia Rodríguez, gerente de Prestaciones Económicas del IPS, explicó que le tenían al hombre cobrando una pensión derechohabiente en el cual él era el beneficiario por parte de su padre. Manifestó que asimismo la madre también estaba cobrando ese beneficio.

Manifestó que la pensión derechohabiente es un cobro cuando el jubilado deja una pensión a su esposa y a los hijos menores y en el caso en que haya una persona mayor con discapacidad también tiene derecho a cobrar.

"Estaba cobrando el beneficio con su madre, fallece la madre entonces él viene al IPS a solicitar que todo el beneficio de pensión de derechohabiente que estaba cobrando con la madre, se le pueda otorgar solamente a él. La madre era también jubilada, entonces viene a solicitar la pensión derechohabiente de la madre", agregó.

Dijo que ahí empezaron a mirar las documentaciones que él había presentado y pudieron observar dentro del sistema de aportes que el hombre contaba con aporte y seguía con un estado activo en la Itaipú Binacional desde el 2012 hasta el 2016.

El IPS explica que el beneficiario no tiene que tener antecedentes laborales ni descendencia, requisitos que el hombre no cumple porque trabajó y tiene una pareja y dos hijos.