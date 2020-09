El grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que tiene secuestrado al ex vicepresidente de la República, Óscar Denis, y a su peón Adelio Mendoza, no retiró los medicamentos encargados por los familiares de Denis. Con gran decepción, una de las hijas de Denis constató en la mañana de ayer que el paquete dejado en el mismo lugar donde hallaron la encomienda del EPP estaba intacto, no fue retirado por el grupo armado, lo que generó tristeza en los familiares.