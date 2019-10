“No es un año para pedir aumento para funcionarios”

Al tiempo de mencionar que el sector agrícola sigue siendo el motor de la economía, y que si no llueve los productores no podrán asumir sus deudas, el periodista de radio Monumental Luis Bareiro describió en su programa un escenario difícil.

“El Estado no vive en una burbuja; sino en la realidad. Sin embargo, los funcionarios siguen actuando como si no formaran parte. Hay recesión y en el sector privado echan gente; entonces los funcionarios tienen la ventaja única de que no son echados”, reflexionó.