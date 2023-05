El colorado aseguró que tiene una doble inmunidad al ser senador electo, mientras que el Tribunal Superior de Justicia Electoral adelantó llamativamente la proclamación de las autoridades electas.

Para la diputada González, es el juez el que debe determinar en primer lugar el rechazo de las eventuales chicanas que quieran formular desde la defensa de Galeano, “como esa estupidez del doble fuero, por ejemplo”.

“Él no tiene fueros, ya fue desaforado el día de ayer, no tiene ningún obstáculo procesal para ser sometido a la Justicia, entonces no podría de ninguna manera enervarse el sometimiento que el mismo está obligado a hacer a la Justicia y esperemos que el Poder Judicial tenga la mano firme para realizar esa interpretación”, remarcó la diputada.

"Acá el acto principal es el juramento. Hay que poner el foco en la Justicia, es el juez el que debe determinar el rechazo de las eventuales chicanas", dijo la diputada.



"Acá el acto principal es el juramento. Hay que poner el foco en la Justicia, es el juez el que debe determinar el rechazo de las eventuales chicanas", dijo la diputada.#NPY pic.twitter.com/K0oneBtOAD — NPY Oficial (@npyoficial) May 25, 2023

Sobre el adelantamiento del trámite de protocolo para la entrega de los certificados por parte del TSJE, dijo que no lo ve como una maniobra política y que al no existir el doble fuero, no importa cuándo se le proclame autoridad.

La diputada mencionó que, según la Constitución Nacional, ningún legislador tiene inmunidad para delinquir o utilizar los fueros para blindarse de investigaciones de hechos punibles comunes que están dentro del catálogo del Código Penal, “motivo por el cual acá no existe luego fueros, ni doble, ni uno ni dos, ni cero con respecto al procesamiento por hechos punibles comunes”.

De igual manera, mencionó que al fijar la audiencia, en cierto sentido el juez Gustavo Amarilla está fijando un precedente de tomar el desafuero como un acto que libera al juzgado del obstáculo procesal que tenía inicialmente.

“Hoy esperemos que se lleve adelante la audiencia del 2 de junio, ahí seguramente que él va a plantear su desopilante teoría de que tiene un fuero, eso tiene que rechazar el juez si es que realmente está apegado a la Constitución Nacional y a la lógica que tiene todo marco normativo”, manifestó.

La diputada dijo que Erico Galeano estaba en la lista de senadores electos y que el adelantamiento de la entrega de los certificados por el TSJE fue por unos días no más.

“Quiero ser clara con esto, o estamos desviando la atención, él no tiene doble fuero, a pesar de la proclamación de la Justicia Electoral y esa resolución y el juez es el que debe determinar que el mismo sea tratado como lo hace con cualquier ciudadano de a pie y que hoy sea decidida a través de una resolución judicial la medida de privación de libertad que está solicitando el Ministerio Público”, afirmó.

Finalmente, aseguró que el TSJE está siguiendo el trámite natural que es oficializar los ganadores de las elecciones, tanto con la cantidad de votos y lista de senadores y diputados.

Piden prisión preventiva para Galeano

El juez Gustavo Amarilla admitió este jueves la imputación contra el diputado y senador electo por el Partido Colorado, Erico Galeano, por supuesto lavado de dinero y asociación criminal. Al legislador le retiraron sus fueros en la Cámara Baja.

Fueron los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak quienes formularon la imputación contra el parlamentario cartista. Además, solicitaron su prisión preventiva y el próximo viernes 2 de junio, a las 08:30, es la audiencia de imposición de medidas.

Según la imputación, siendo ya legislador, Galeano puso a disposición de una organización dedicada al narcotráfico una avioneta. Era una aeronave de su empresa Alpina SA.

De acuerdo con datos de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac), gente del esquema usó en cinco ocasiones la avioneta. Los viajeros fueron Miguel Ángel Insfrán, Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González. Todos estos mencionados están imputados en la causa A Ultranza.

La sospecha es que Galeano estuvo al servicio de la organización también lavando dinero a través de la Cooperativa Capiatá, donde supuestamente realizó 17 préstamos por un total de USD 6 millones, los cuales retornó, llamativamente, en uno o dos pagos.

Uno de los argumentos que sostiene su imputación es que tendría vínculos con el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, recientemente extraditado al país, ambos investigados en el marco del operativo A Ultranza.

De acuerdo con los primeros informes del operativo A Ultranza, Marset cuando se radicó en Paraguay jugó en el club Deportivo Capiatá hasta mayo del 2021, pagando USD 10.000 supuestamente para usar la camiseta del número 10 bajo la presidencia en ese entonces de Erico Galeano.

Asimismo, menciona que un inmueble situado en Altos, en el condominio Aqua Village, que no fue incluido en su declaración jurada siendo ya diputado en 2018, fue comprado por USD 21.599 en febrero de 2013 y luego vendido en 2020 por USD 1 millón.

Presumiblemente, el contrato de la adquisición fue simulado a nombre de Hugo González Ramos (también imputado por narcotráfico y asociación criminal en la causa A Ultranza), pero el verdadero comprador habría sido Miguel Ángel Insfrán.

“Es decir, el señor Erico Galeano recibió —en efectivo—, la suma de USD 1.000.000, proveniente del tráfico internacional de clorhidrato de cocaína, cuya ganancia la obtuvo Miguel Ángel Insfrán Galeano”, reza el documento de la Fiscalía.