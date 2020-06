Brendan O'Brien, cuya carrera incluye las comedias Neighbors (2014), Mike and Dave Need Wedding Dates (2016) y The House (2017), se encargará del guion.

La idea de Nickelodeon es estrenar esta película en la gran pantalla con Paramount ocupándose de la distribución global.

"Añadir el genio de Seth Rogen, Evan Goldberg y James Weaver (todos ellos productores en este proyecto) al humor y la acción que ya eran una parte integran de Teenage Mutant Ninja Turtles (Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes) va a hacer que esto sea una reinvención de otro nivel de la saga", aseguró Brian Robbins, que es el presidente de contenidos infantiles y familiares de ViacomCBS (dueña de Nickelodeon).

Las historias en cómic de Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes (Teenage Mutant Ninja Turtles), que fueron creadas por Kevin Eastman y Peter Laird, llegaron a los cines en seis ocasiones.

Las dos últimas películas fueron Teenage Mutant Ninja Turtles (2014) y Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016), ambas producidas por Michael Bay (Armageddon, 1998), protagonizadas por Megan Fox y Will Arnett, y hechas combinando acción real y efectos digitales.

La primera de ellas tuvo un buen resultado en taquilla con USD 485 millones de recaudación, pero la segunda fue un fracaso con solo USD 245 millones de ingresos, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.

Hasta ahora, TMNT (2007) era la única entrega que había apostado totalmente por la animación en esta saga sobre cuatro superhéroes con forma de tortugas mutantes y con los nombres de cuatro figuras del Renacimiento: Leonardo, Rafael, Michelangelo (por Miguel Ángel) y Donatello.