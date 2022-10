Nicanor dice que buscarán nueva salida financiera para la EBY

El acuerdo entre los ex presidentes de Paraguay y Argentina, Horacio Cartes y Mauricio Macri, respectivamente, fue criticado porque fijaba la deuda de Yacyretá con el Tesoro argentino en USD 4.084 millones, al 31 de diciembre de 2015, con un plazo a 30 años y 10 años de gracia. Además, sectores políticos apuntaron que Paraguay aceptaba con el documento pagar la mitad de la deuda, cuando el país vecino utilizó el 94% de la producción de la central, y que la deuda ni siquiera fue analizada por la Contraloría General de la República.

Antes. Nicanor señaló que la intención de llegar a un acuerdo sobre la deuda viene de muchos años antes del Gobierno de Cartes. “Nuestro Gobierno (2003-2008) ya había firmado un acuerdo con Néstor Kirchner, y lamentablemente aquello no fue estudiado en el Congreso. El acuerdo Macri-Cartes o Cartes-Macri fue aprobado por el Congreso, pero así como están las cosas allá no prosperaría y seguro que vamos a buscar una solución favorable a la entidad y especialmente a los países condóminos, en particular para el Paraguay”, afirmó.

Por su parte, el ingeniero Alejandro Takahashi, secretario del Comité Ejecutivo de la EBY, subrayó que la decisión del Gobierno argentino es auspiciosa para Paraguay, y la considera “una oportunidad de mejorar las condiciones del acuerdo respecto a la EBY”. Añadió que la reunión con Massa fue “muy importante” para analizar las acciones que se podrían tomar ante el nuevo escenario que se plantea.



El director paraguayo del ente anunció que buscarán el ordenamiento financiero de Yacyretá, tras la comunicación del Gobierno argentino de descartar la aprobación del acuerdo Cartes-Macri.



Las Cifras

4.084 millones

de dólares es la cuestionada deuda de la EBY con el Tesoro argentino al 2015, según el acuerdo Cartes-Macri.



94%

de la producción histórica de la EBY, cuya potencia instalada es de 3.200 MW, fue utilizada por Argentina.