Nicanor denuncia intento de desestabilizar al Gobierno

El ex presidente de la República y actual titular de la EBY Nicanor Duarte Frutos acusó a sectores oportunistas de buscar el fracaso del Gobierno de Abdo Benítez por razones meramente electorales. Fue durante el acto oficial realizado ayer en Misiones durante la puesta en marcha de dos unidades generadoras de energía, de la cual participó el jefe de Estado.

Durante su alocución, Duarte Frutos dijo que las verdades de este Gobierno despiertan irritación en algunos sectores. Elogió las medidas que tomó el presidente durante esta pandemia.

“Evidentemente prefieren el fracaso de una administración por razones políticas, por oportunismo, por creer que con ello se produce una ventaja electoral. No podemos ocultar lo que es visible, los grandes logros en momentos difíciles de grandes limitaciones económicas y sociales, no podemos dejar de hablar de los logros, pero no podemos aceptar que desde la política se intente negar los avances”, sostuvo Duarte Frutos.

Expresó que lo que dice no son solo retóricas, sino hechos concretos. “Hay una oposición mezquina de espíritu malicioso que no quiere que hablemos de estas cosas, pretenden que sus frustraciones y sus delirios sean lo que el pueblo repita, pero el pueblo no es tonto”, expresó.

A su turno, el mandatario Mario Abdo Benítez destacó que los avances en las obras encaradas en la hidroeléctrica Yacyretá permitirán una verdadera soberanía energética de Paraguay. Significó que se apunta a fortalecer las industrias, mejorar la capacidad energética en el país y posibilitar el desarrollo de polos industriales.

Abdo habló de la política energética que su gobierno impulsa para lograr un mayor crecimiento económico en el país. “Paraguay va a tener realmente la posibilidad de que esa repetida frase de soberanía energética se convierta en una capacidad real para desarrollar también nuestras industrias, mejorar nuestra capacidad energética en el interior de nuestro país para una mayor posibilidad de desarrollar polos industriales, que de hecho fue la motivación principal de ambos países hace muchos años para avanzar hacia la instalación de la maquinización de nuestros ríos”, refirió