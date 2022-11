Nicanor abre el paraguas y dijo que apoyarán al ganador

“Vamos a trabajar por el coloradismo. Vamos a trabajar por el partido. Vamos a trabajar por la lista 1. Vamos a trabajar por Wiens que va ser el candidato porque es el hombre que puede unir al partido”, argumentó.

A renglón seguido, respondió que en caso de que gane Santiago Peña igualmente estarán trabajando porque hay que respetar las reglas democráticas. “Vamos a trabajar por el Partido. Hay que respetar el proceso. Si estamos en un proceso democrático, participamos de unas internas y gana alguien que no nos gusta, estamos obligados si somos republicanos a acompañar al proyecto ganador”, expresó.

Dijo que el abrazo republicano es una expresión simbólica. “Es como que para trabajar por el partido hace falta un signo corporal, pero yo no creo en eso”, acotó.

Mencionó que el presidente decía que él no va compartir el escenario con determinadas personas, en alusión a Cartes. “Lo cual no significa que no va trabajar por el partido. Para trabajar por el partido no debe haber ninguna condición que requiera abrazarse o besarse con determinadas personas”, dijo.

Nicanor vaticinó que el desenlace del comicio será “difícil” y “reñido” como en otros procesos electorales. “Nosotros creemos que vamos a ganar y tenemos la absoluta convicción de nuestra victoria y eso estamos sintiendo en todo el país”, sostuvo.

Sobre las encuestas, puso énfasis en la idea de que Peña (HC) ya llegó a su “techo” y que Wiens está creciendo “vigorosamente”. “Santi llegó a su techo y generalmente alguien que toca el techo quiere rebotar hacia abajo. El efecto rebrote del techo, dicen algunos”, sostuvo.



Nicanor Duarte Frutos,

Director de Yacyretá.