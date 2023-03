Narcos y otros peligrosos reclusos serán trasladados de la Agrupación Especializada

Explicó que aún no tienen la cantidad de personas que serán trasladadas y aclaró que no serán más de 20 por día porque los lugares a donde serán trasladados se tienen que analizar. Expuso, además, que cada penitenciaría está llena y por eso, se está seleccionando de acuerdo con la cantidad que puedan recibir.

“Para el resguardo y el traslado tenemos la logística totalmente adoptada. Tenemos vehículos blindados, que es por tierra, y tenemos un helicóptero que nos va a apoyar en la parte aérea”, expresó a NPY.

Comentó que desde la mañana de este jueves están coordinando con el director de Establecimientos Penitenciarios, Carlos Silva, porque se está analizando quiénes serán los reclusos a ser trasladados.

“Estamos concretando esos análisis con ellos. Por eso, no podemos saber si se va a hacer esta tarde (los traslados). No tenemos hora y también por la seguridad (no podemos revelar la hora), de no anunciar y que haya problemas después”, agregó.

Aseguró que en el lugar están las personas más importantes involucradas en todo tipo de hechos, como miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), del Primer Comando Capital (PCC), narcotraficantes y personas condenadas por secuestro.

Comentó que a la Agrupación Especializada se le denomina “cárcel vip”, porque no es una unidad penitenciaria y que los delincuentes ocupan espacios que debían ocupar el oficial instructor, ya que el lugar es una institución de formación.

“En vez de que (los policías) estén afuera resguardándole al ciudadano común, se les resguarda a delincuentes de alta peligrosidad. De acá se desplazan muchos operativos tácticos para allanamientos y acá se ve todo. Hay gente peligrosa que está sobre la guardia, que no se le puede tener en el fondo por cuestiones de seguridad y ellos saben toda la actividad”, lamentó.

El jefe policial aseguró que tener a gente con mucho poderío económico en el sitio facilita que el personal policial caiga en hechos de corrupción.

Por su parte, el ministro de Justicia, Daniel Benítez, informó que recibió un pedido del comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas, en el cual solicita el traslado de los reclusos, teniendo en cuenta que la Agrupación Especializada no es una cárcel.

“Se está trabajando en cuál podría ser el lugar de destino de cada persona. Primero, tener toda la información de las causas, de los hechos, para así poder ubicarles”, expresó a NPY.

Por último, sostuvo que en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y en las dos penitenciarías de Emboscada están recluidos integrantes del Clan Rotela y la población común.

En la cárcel de Encarnación están recluidos solamente miembros del Primer Comando Capital (PCC) y población común. Mientras que las dos fracciones están bastante distantes en las cárceles de Coronel Oviedo y Pedro Juan Caballero.